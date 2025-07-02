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小米汽车辟谣提前交付：假的 切勿轻信

2025-07-02 07:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:近日，小米汽车发布第166集答网友问，针对近期网络上流传的“自称小米汽车交付专员可提前交付车辆”的谣言进行紧急辟谣。小米汽车官方明确表示，若网友收到声称可提前交付车辆并涉及金钱交易的短信，切勿轻信，以免遭受经济损失。

小米汽车提醒广大消费者，对于“提前交付”“提前交付需转账给个人”或“支付插队费”等信息，务必保持警惕，仔细甄别。关于车辆交付周期，应以小米汽车APP展示的预计时间为准。同时，为保护个人隐私，用户切勿将订单、手机号等敏感信息泄露给他人或公开平台。目前，小米汽车正陆续为车主建立企业微信交付群，以便更好地沟通交付事宜。

小米YU7、小米汽车

根据小米汽车App锁单界面显示的信息，目前YU7各版本车型的预估交付时间分别为:标准版58-61周、Pro版51-54周、Max版38-41周。这意味着，若消费者现在下订YU7标准版车型，最长可能需要等待一年才能提车。

对此，小米汽车再次重申，所有关于YU7交付插队费的说法均为虚假信息，消费者切勿上当受骗。小米汽车将继续加强监管，严厉打击此类诈骗行为，确保消费者的合法权益不受侵害。同时，也呼吁广大消费者保持理性，耐心等待车辆交付。

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