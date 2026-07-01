苹果上架iPhone16e官翻机 售价419美元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:苹果美国官方翻新商店近日正式上架了iPhone16e的官方翻新机型，这是该机型自2025年2月发布以来，首次进入官方的翻新销售渠道。随着今年3月新一代iPhone17e的推出，iPhone16e已正式停产，苹果官网不再销售其全新版本，此次上架的官翻机成为消费者从官方渠道购买这款机型的唯一选择。

此次上架的官翻iPhone16e仅提供黑色与白色两种配色，存储容量涵盖128GB、256GB和512GB三个版本。售价方面，三个版本分别为419美元、509美元和679美元。其中，128GB的入门版本相比首发原价降低了180美元，这也是目前苹果官方在售价格最低的iPhone机型。

尽管价格有所下调，但对比已发布的新款iPhone17e，这款官翻机型在硬件配置上存在代际差异。iPhone16e搭载的是A18仿生芯片与初代C1基带，在核心算力、AI性能及网络通信速度上，均不及iPhone17e所配备的A19芯片和升级款C1X基带。同时，iPhone16e的起步存储为128GB，不支持MagSafe磁吸无线充电，屏幕也采用的是初代超瓷晶玻璃。

按照苹果的官方标准，所有官翻机都需经过严格的检测、清洁并预装最新系统，其外观和功能声称与新机一致。设备会使用全新包装盒重新包装，并包含随附配件和连接线，同时享有苹果官方的一年保修服务以及免费的送货和退货服务。

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