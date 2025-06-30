「6月30日AI日报」百度开源文心大模型4.5系列；通义千问发布多模态生成模型Qwen VLo

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1.百度重磅开源文心大模型4.5系列，十款新模型亮相!

百度正式发布文心大模型4.5系列并完全开源，包含多种参数配置的十款新模型，使用飞桨框架训练推理，FLOPs利用率47%，在文本多模态基准测试中表现优异，提供一站式使用指南和工具，方便开发者精调部署，已上传至Hugging Face、GitHub等平台。

体验地址:https://yiyan.baidu.com

Hugging Face:https://huggingface.co/baidu）

GitHub:https://github.com/PaddlePaddle/ERNIE

2.通义千问发布多模态统一理解与生成模型Qwen VLo

Qwen VLo多模态大模型发布，基于Qwen-VL系列升级，采用渐进式生成方式，精准看懂世界并高质量再创造，支持开放指令编辑修改生成，具备多语言指令能力，可进行图文输入输出，目前处于预览阶段，体验地址为Qwen Chat平台。

体验地址:chat.qwen.ai

3.阿里Ovis-U1震撼发布:多模态AI三合一，开源赋能全球开发者

阿里巴巴国际AI团队发布Ovis-U1多模态大模型，3亿参数，集成多模态理解、文生图像和图像编辑功能，采用创新架构设计，基于Python3.10等技术栈构建，训练中引入合规性检查算法，代码模型权重等已公开，助力多领域应用。

项目:（https://huggingface.co/AIDC-AI/Ovis-U1-3B）

4.华为开源盘古7B稠密和72B混合专家模型

华为开源盘古7B稠密模型、72B混合专家模型及升腾推理技术，践行升腾生态战略，推动大模型技术研究与行业应用，相关模型权重代码已上线开源平台，邀请开发者等下载使用反馈。

5.一张图即可生成爆款视频!美图MOKI「AI创意广告」限时免费

美图MOKI推出“AI创意广告”功能，用户上传图片选择模板即可生成专业级视频，集成七大主流视频生成模型，体验地址为www.moki.cn，可完成从创意到成片的完整流程。

体验地址:www.moki.cn

6.Gemini2.5Pro API 免费回归，开发者社区热烈响应

谷歌Gemini2.5Pro API重新纳入Google AI Studio免费层级，该模型多模态和推理能力强，支持多种输入类型，此次免费回归为开发者提供创新机会，免费计算资源翻倍，社区反应积极。

7.豆包「深入研究」功能在豆包APP、网页版及电脑版开启测试

豆包APP等平台开启「深入研究」功能测试，可整合海量深度信息生成研究报告或可视化网页结果，用户输入指令几分钟获定制化报告，还支持一键转播客形式。

8.小米“AI百宝箱”内测期结束，7月5日起停止服务

小米“AI百宝箱”内测结束，计划7月5日暂停服务，内测收集了数据反馈，非放弃项目而是进行数据整理等战略规划，小米在AI领域持续投入探索构建多层次全场景AI生态。

9.新开源 AI 系统 OmniGen2:像GPT-4o 一样融合了图像和文本生成

北京人工智能研究院推出OmniGen2开源系统，专注文本图像生成编辑等，采用独立解码路径，基于Qwen2.5-VL-3B变换器，使用自定义扩散变换器，有反思机制，性能在多个基准测试中出色，将发布到Hugging Face平台。

项目:https://huggingface.co/OmniGen2/OmniGen2

10.知乎“直答”升级知识库功能，深度融合社区内容打造沉浸式AI问答体验

知乎“直答”升级知识库功能，深度融合社区内容，带来沉浸式阅读等创新功能，旨在提供沉浸式多场景AI问答体验，扩大答主内容影响力，降低用户查询成本。

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