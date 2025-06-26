供不应求！华为Pura80 Ultra开售全面售罄 9999元起

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:6月26日，华为新一代影像旗舰Pura80Ultra正式发售，一经开售便在市场上引发强烈反响，线上线下渠道均迅速售罄，出现“一机难求”的局面。

华为商城信息显示，Pura80Ultra下一轮销售时间为6月27日10:08。此次发售提供鎏光金和鎏光黑两种配色，有16GB512GB和16GB1TB两种配置可供选择，起售价为9999元。

作为新一代影像旗舰，Pura80Ultra在影像技术上实现了重大突破。它采用创新性一镜双目架构，突破了手机长焦拍摄的极限，重新定义了移动影像标杆。该机将3.7x中长焦镜头与9.4x超长焦镜头光学焦段合一，让两个长焦镜头共享一个1/1.28英寸主摄级超大底RYYB传感器，带来了行业最大进光量的长焦镜头，其进光量比苹果高出8倍。

除了影像方面的卓越表现，Pura80Ultra搭载的鸿蒙5.1操作系统同样令人瞩目。系统流畅度显著提升，AI辅助构图、个性化影像色卡等创新功能，大幅优化了拍摄体验。智能助手小艺也带来了更高效的人机交互，新增的AI视觉识别能力，能够精准捕捉并理解用户需求。例如，当用户身处风景名胜时，小艺能主动介绍景点详情并推荐最佳打卡位置。

随着鸿蒙生态体验的日益完善，在软硬件协同的加持下，华为Pura80Ultra展现了全方位的技术领先性。华为还同步推出了鸿蒙日日新打卡活动，用户连续参与即可领取专属红包福利，进一步丰富了用户体验生态。

在核心配置方面，华为Pura80Ultra采用6.8英寸屏幕，前置1300万像素摄像头，电池容量为5700mAh，支持100W有线快充和80W无线快充，为用户提供了出色的使用体验。此次首销的火爆，也证明了消费者对华为Pura80Ultra的高度认可。

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