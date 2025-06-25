张雪峰鼓励高考发挥失常考生：人生充满变数 逆袭之路由你主宰

近日，知名教育博主张雪峰在结束了一天忙碌的学生沟通工作后，深夜发文，特别向高考发挥失常的考生们表达了自己的鼓励与期许。他坦言，深知这些考生此刻心情沉重，或许正困惑于为何自己明明付出了努力，模拟考试成绩优异，却在高考这一关键时刻遭遇了滑铁卢。

张雪峰以自身经历为例，分享了自己高中时从尖子班调整到平行班、高考发挥不佳的过往，但强调如今自己依然过得很好。他告诉考生们，人生充满了不确定性，一次考试的失利并不能定义一个人的未来。无论是选择复读还是进入大学继续拼搏，关键是要保持信心、决心和勇气，相信自己有能力将挫折转化为成长的契机。

他进一步指出，中国有句老话叫“吃亏要趁早”，这次高考的失利或许正是人生路上的一次宝贵经历，让考生们学会在未来的道路上尽最大努力，同时做好最坏的打算。张雪峰强调，学习是相对简单且回报明确的事情，只要努力，总会有收获，可能是这一次，也可能是下一次，甚至可能是考研时。而相比之下，创业、升职加薪等更多事情，努力了也不一定会有结果。

最后，张雪峰鼓励考生们要相信自己，不要被一时的挫折打倒。他提到，社会上有很多高考失利但最终逆袭的例子，而这样的概率，其实是由考生们自己决定的。无论高考成绩如何，都要继续加油，不要被颓废文学所影响，要坚信自己的命运和未来掌握在自己手中。

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