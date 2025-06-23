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华为Pocket 2优享版价格公布：全系支持国补 顶配5999元

2025-06-23 11:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:华为Pocket2优享版将于6月26日10:08正式开售，官方提前公布售价并确认全系支持国家补贴政策。新机提供12GB+512GB与12GB+256GB两种配置，定价分别为5999元与5499元，较同配置老款机型直降2000元。

根据国家补贴政策，个人消费者购买单件价格不超过6000元的手机、平板及智能手表（手环）可享15%补贴，至高500元。因此，华为Pocket2优享版补贴后到手价分别为5499元与4999元。

此次Pocket2优享版的核心升级在于搭载麒麟9020A芯片，性能较前代显著提升，而屏幕、铰链及影像系统等配置则保持原有规格。其配备6.94英寸OLED屏幕，分辨率2690*1136，支持1-120Hz自适应刷新率与440PPI像素密度，并采用玄武水滴铰链技术，确保屏幕长时间使用仍保持平整。

影像方面，新机延续全焦段XMAGE四摄系统，包括5000万像素超感知主摄、超广角微距镜头及3倍光学变焦长焦镜头，覆盖多场景拍摄需求。华为表示，Pocket2优享版在保持轻薄折叠设计的同时，通过硬件升级与价格优化，进一步降低了高端折叠屏手机的准入门槛。

华为Pocket 2优享版价格公布：顶配才5999元 全系支持国补

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