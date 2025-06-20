卢伟冰称家电行业成熟板结并不真实 并汇报小米家电成绩

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:今日，卢伟冰发文表示，所谓家电行业“成熟板结”并非真实情况，当下恰恰是家电行业创新成长的绝佳时机。他还深入阐述了小米家电迅猛增长背后的关键原因。

卢伟冰认为，过去多年小米在科技家电领域的持续耕耘与全集团的能力储备，为小米大家电积累了扎实的技术和产业基础。近年来，小米在科技家电领域累计研发投入超 110 亿，还自建了超万平米的小米智能家电实验室。并且，首座小米大家电智能工厂也将在年底投产，这些举措都为小米大家电的崛起提供了有力支撑。

在技术和产业积累的基础上，小米始终坚持以用户体验为核心，积极开展大量创新。以空调为例，今年上半年小米推出了米家中央空调，直接对标全球头部品牌大金，在空调品类中占据制高点。其中的柔风和室内空气健康管理等创新设计，赢得了用户的广泛好评。同时，小米还将部分中央空调的技术模块和能力应用到新上市的米家健康风Pro上，让挂机空调也具备了净化空气的能力。此外，健康风还自研设计了物理双柔风，通过双层导风板将风打散，实现了可直吹的轻柔风，以及天幕柔风、地毯柔风等多种风感，甚至有用户开玩笑称赞“好空调不硬吹”。

小米对科技家电的生态认知也是其迅猛增长的重要原因。小米并非孤立地看待每个产品，而是从“人车家全生态”的全维视角出发，以打造先进智能生活方式为目标，为每个产品赋予先进体验。小米坚信，未来的科技家电将不再是割裂的设备，而是审美和体验完整一致的整体。这一点在今年 618 用户选购大家电的习惯中已有所体现，很多用户更看重生态协同，倾向于成套更换家电，这充分显示出小米“人车家全生态”战略的优势正在逐渐凸显。未来，选择科技家电就是选择生态，越来越多的用户将希望一步到位拥有一个高智感的家。

卢伟冰还提到，科技家电的蓝海才刚刚开启，小米科技家电的成长只是开始。大家电是百年产业，中国企业中有美的、海尔等优秀前辈值得学习。小米非常期待能与最杰出的同行携手，共同推动科技家电的持续发展。做产业价值的贡献者、产业进步的推动者，是小米科技家电的使命。小米希望与中国家电企业共同进步，携手走向全球。

此前，雷军也曾发文表示，美的、海尔都是非常优秀的企业，小米要认真向这些公司学习。

（举报）