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iPhone18Pro系列屏幕曝光 苹果或首推单孔屏机型

2025-06-19 17:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:近日，知名数码博主“数码闲聊站”爆料称，苹果下一代旗舰机型iPhone18Pro系列已启动屏幕研发，计划推出两款全新规格屏幕:一款为6.27英寸1.5K LTPO面板，另一款为6.86英寸1.5K LTPO面板。两款屏幕均采用单孔设计，并首次搭载屏下Face ID技术，标志着苹果或将告别沿用多年的“药丸屏”（叹号屏）形态，推出首款单孔屏iPhone

iPhone 15、iPhone 15 Plus，苹果

此次iPhone18Pro系列转向屏下Face ID，意味着苹果已攻克关键技术瓶颈。据行业分析，屏下Face ID的核心挑战在于提升红外光透光率——传统屏幕结构中，红外光穿透率较低，若强行将传感器置于面板下方，将导致人脸识别速度变慢、安全性下降。此前曝光的苹果专利显示，其通过优化屏幕子像素排列，减少部分像素密度以提升红外光穿透效率，从而在保证显示效果的同时实现屏下人脸识别。

若该技术成功商用，iPhone18Pro系列或将成为苹果近年来设计变革幅度最大的机型。单孔屏设计不仅将简化屏幕开孔结构，还可能进一步压缩顶部边框宽度，提升屏占比。此外，屏下Face ID的落地或为未来全面屏形态铺路，推动智能手机向“真全面屏”时代迈进。

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