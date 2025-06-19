京东618战报公布：订单破22亿单 下单用户同比增加超100%

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:随着6月18日23:59的钟声敲响，一年一度的618电商大促正式落下帷幕，各大电商平台之间的激烈角逐也随之结束。

截至6月18日23:59，2025年京东618下单用户数呈现出强劲的增长态势，同比增长超100%，在行业中处于领先地位。京东零售线上业务、线下业态以及京东外卖的整体订单量更是突破22亿单，展现出强大的市场号召力。

在用户活跃度方面，京东APP的DAU（日活跃用户数）创下历史新高，这反映出京东平台在吸引和留住用户方面取得了显著成效。

从商品品类来看，京东在3C、家电领域延续了以往的优势，规模和增速稳居行业第一。与此同时，服饰美妆、日百品类也展现出强劲的增长动力，增速领跑行业。这种多元业态的同频共振，不仅带动了京东自身业务的发展，还促进了线下门店的繁荣。据悉，在京东618期间，百万线下门店订单实现了强劲增长。此外，京东采销直播也取得了不俗的成绩，成交额同比增长285%。

在3C数码领域，京东618期间的表现尤为突出。成交额破千万元的3C数码新品数量同比增长200%，这表明消费者对京东平台上3C数码新品的认可度和购买意愿较高。同时，超3000家3C数码门店的成交额同比增长超240%，显示出线下门店在京东618期间的销售活力。另外，京东全球购游戏机品类成交额同比增长超110%，反映出消费者对进口游戏机的需求旺盛。

值得一提的是，京东外卖迎来了首个京东618。在活动期间，京东外卖日订单量已突破2500万单，全职骑手数量突破12万人，并且预计到二季度末将超过15万人。这一成绩的取得，标志着京东外卖在市场上已经站稳脚跟，并展现出良好的发展前景。

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