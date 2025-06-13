如何用 DeepSeek 为电商主播设计直播话术

导语

电商直播中，优秀的话术是吸引观众、促进转化的核心要素。但构思一套专业又吸睛的直播话术并非易事，不过现在有了 DeepSeek，它能快速生成贴合需求的直播话术，助力电商主播轻松抓住观众注意力。接下来就带你了解具体操作方法。

使用工具

工具名称:DeepSeek

工具网址:https://www.deepseek.com/

使用场景

电商直播带货直播话术创作主播话术优化

教程操作流程方法

打开 DeepSeek 官方网站:完成注册并登录账号，进入 DeepSeek 的对话交互界面，准备输入指令。

输入精准指令:在对话框中输入详细指令，指令格式可参考:“为[电商]主播设计3套转化SOP，产品是洗面奶，包含痛点挖掘话术、限时福利策略、异议处理应答库”。

获取与初步评估话术:发送指令后，等待 DeepSeek 生成直播话术。收到生成内容后，仔细阅读，从话术的流畅度、对产品卖点的阐述、促销信息的吸引力等方面进行初步评估，判断是否符合直播需求。

优化调整话术:若生成的话术存在不足，如某些部分表述不够生动，或促销力度体现不明显，可再次向 DeepSeek 发送优化指令，例如 “刚刚生成的护肤品直播话术中，产品抗衰老功效的描述不够具体，帮我补充更多细节和案例”。通过多次调整，得到满意的直播话术。

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