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真我GT7阿斯顿马丁F1限量版开售：国补到手价3799元

2025-06-12 10:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:今日，全球首款阿斯顿马丁沙特阿美F1车队联名手机——真我GT7阿斯顿马丁F1限量版正式开启销售。这款手机官方售价为4299元，在国家补贴政策下，消费者实际到手价仅需3799元。

真我GT7阿斯顿马丁F1限量版在包装与配件方面独具匠心，配备了全球限量联名定制礼盒。用户打开礼盒，便能感受到奢品级的开箱体验。礼盒内不仅包含手机本体，还有联名纪念册、专属徽标手机壳以及定制赛车卡针等限量联名周边，每一件都彰显着独特的联名魅力。

从外观设计来看，整机采用了极具辨识度的阿斯顿马丁绿配色，搭配银翼徽标与双翼空气动力学纹理设计，这一设计不仅美观，更是对追求极致的赛道精神的致敬，让用户在握持手机时仿佛能感受到赛车的激情与速度。

在软件层面，该手机进行了深度定制。它拥有阿斯顿马丁F1专属开机动画，开机瞬间便能带给用户独特的视觉冲击;动态壁纸则让手机桌面充满活力;充电动效也别具一格，在充电时为用户带来别样的趣味体验;相册水印更是为照片增添了联名专属感，处处体现着品牌格调。

核心配置上，真我GT7阿斯顿马丁F1限量版同样表现出色。它搭载了天玑9400旗舰芯片，性能强劲，能够轻松应对各种复杂任务。同时，配备了24GB +1TB的满级内存组合，为用户提供了充足的存储空间和流畅的运行体验。内置的7200mAh泰坦电池，具备出色的续航能力，让用户无需频繁充电。此外，手机还支持100W光速秒充，短时间内即可为手机补充大量电量，大大节省了用户的充电时间。

全球首款！真我GT7阿斯顿马丁F1限量版开售：4299元

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