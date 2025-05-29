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京东发布“红京计划”：小红书广告笔记一键直达

2025-05-29 16:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:今日，@京东官微正式宣布推出“红京计划”。这一计划的发布，标志着京东与小红书电商营销领域的合作迈向了新的阶段。

从“小红盟”到“红京计划”，双方的合作实现了进一步深化。此前，京东与小红书合作推出的“小红盟”模式，为品牌和商家的内容营销提供了新的思路和途径。在此基础上，双方进一步开放融合，上线了“种草直达”效果广告功能。

该功能具有强大的实用性，它允许小红书广告笔记挂载京东商品链接。当用户看到感兴趣的广告笔记时，只需点击链接，便可直接跳转到京东APP进行下单购物。这一举措成功打通了从内容种草到下单购买的全链路，为品牌和商家的内容营销提质增效，助力其实现生意的高质增长。

此次发布的“红京计划”对三大能力进行了升级。首先是流量联动方面，广告笔记挂链后，小红书的内容场可直接与京东的消费场相连。据京东介绍，自6月5日起，除部分特殊类目外，所有入驻京东的品牌商家均可在小红书使用“种草直达”产品。用户在浏览笔记详情页时，可通过按钮轻松跳转至京东APP，完成浏览、下单等一系列操作，极大地提升了购物体验和转化率。

其次是数据联动，京东将实现广告笔记的长效科学归因。通过精准的数据分析，品牌和商家可以更好地了解用户的行为和需求，优化营销策略，提高营销效果。

最后是合作联动，“红京计划”支持商家在小红书下单和京东下单两种模式。这种灵活的合作方式，为商家提供了更多的选择和便利，有助于他们根据自身情况制定更合适的营销方案。

随着“红京计划”的正式发布，京东与小红书的合作将迎来新的发展机遇，为品牌和商家在电商营销领域创造更多的价值。

京东正式发布“红京计划”：小红书广告笔记一键直达京东

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