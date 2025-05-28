AI日报：腾讯语音数字人模型HunyuanVideo-Avatar；Trae国际版开启付费订阅模式；Claude网页搜索功能全面开放

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1:腾讯混元开源语音数字人模型 HunyuanVideo - Avatar: 图 + 音频，让图中的主角说话唱

腾讯发布的 HunyuanVideo-Avatar 模型可依据人物图像与音频生成自然数字人视频，适用于短视频创作、电商广告等领域，支持多种风格场景。

【AiBase 提要】 💻 创新性依据图像音频生成自然数字人视频，处于业内顶尖水平。 📱 适用于短视频创作、电商广告等多领域，降低视频制作时间和成本。 🎨 支持多种风格物种多人场景，精准驱动角色与音频完美同步。 体验入口:https://hunyuan.tencent.com/modelSquare/home/play?modelId=126

2:Trae 国际版开启付费订阅模式，首月 Pro 订阅仅3美元，Claude4加持

Trae 推出付费订阅，首月 Pro 订阅3美元，后续每月10美元或年付每月7.5美元，支持支付宝支付，提升服务稳定性并增强代码生成等能力。

【AiBase 提要】 💰 推出付费订阅模式，首月仅3美元，性价比高。 🚀 支持 Claude4和 Gemini2.5Pro 等先进 AI 模型，优化 AI 上下文理解能力。 🏆 基于 VS Code 架构，支持无缝迁移插件和设置，多语言且界面直观。

3:Claude 网页搜索功能全面开放，免费用户可享实时信息

Anthropic 宣布 Claude 网页搜索功能向免费用户开放，可获取实时网络信息并提供内联引用，提升信息查询能力。

【AiBase 提要】 🌐 Claude 网页搜索功能免费开放，用户可获取实时网络信息。 📚 适用于多种场景，如销售分析、文献检索、产品比较等。 🔒 通过 Brave Search 提供结果，确保引用透明可靠。

4:印度程序员冒充 AI 的初创公司 Builder.ai 破产，损失超5亿美元

Builder.ai 因财务问题破产，烧光超5亿美元投资，背负巨额债务，其声称的 AI 开发实际依赖大量低成本程序员。

【AiBase 提要】 ⚠️ Builder.ai 宣布破产，曾获微软等巨头支持，烧光超5亿美元。 ✗ 实际操作依赖大量人力，未实现 AI 驱动开发，开发工具效率低下。 📢 事件引发对 AI 在软件开发中真实应用的反思。

5:腾讯元宝再进化 :AI 直通微信读书、起点读书平台

腾讯元宝实现与微信读书、起点读书无缝连接，用户可直接跳转阅读，提升获取和阅读体验。

【AiBase 提要】 💡 腾讯元宝与微信读书、起点读书无缝连接，便捷搜索跳转。 📚 推荐优质书籍，支持一键跳转，免去额外查找步骤。 💡 推动 AI 应用与内容生态融合，向多模态、可行动 AI 助手演化。

6:快手 CFO:预计加大 AI 开发支出将影响利润率

内容总结:快手计划加大 AI 投资，虽可灵 AI 收入增长，但 AI 支出预计将导致集团整体利润率下降约1% 至2%。

【AiBase 提要】 📈 快手加大 AI 开发支出，旨在提升工具变现能力。 💰 可灵 AI 第一季度收入超1.5亿元，总收入同比增长11%。 ⚠️ AI 投资对利润增长造成压力，需平衡投资与盈利。

7:Mistral 推出全新 Agents API:助力开发者构建智能 AI 代理

Mistral 推出 Agents API，集成代码执行、图像生成等功能，支持代理协作，适用于多领域提升工作效率。

【AiBase 提要】 🤖 Agents API 推出，简化 AI 代理创建，集成多种功能。 🎨 支持代码执行、图像生成、实时搜索和持久记忆。 🏆 适用于软件开发、项目管理、财务分析等多个领域。 官方博客:https://mistral.ai/news/agents-api

8:Claude 移动端语音对话功能测试版上线，支持日程查询与文档搜索

Claude 推出移动端语音对话测试版，支持通过语音指令查询日程、搜索文档等操作，提升移动端生产力。

【AiBase 提要】 📱 Claude 移动端语音对话功能上线，支持多种操作。 💬 采用 “push-to-talk” 机制，暂不支持实时打断。 📚 支持网页搜索和文件上传，免费用户也将逐步获得该功能。

9:报道称 OpenAI 计划推出 “使用 ChatGPT 登录” 第三方应用功能

OpenAI 探索使用 ChatGPT 账号登录第三方应用，已推出开发者预览，旨在与科技巨头竞争拓展业务。

【AiBase 提要】 🤖 OpenAI 计划推出 “使用 ChatGPT 登录” 功能，拓展业务。 📋 征集开发者兴趣，要求说明应用用户基础等信息。 🏆 帮助 OpenAI 与其他科技巨头竞争，增加用户粘性。

10:掘金发布 MCP，AI 生成前端项目一键部署

掘金推出 MCP 功能，开发者可一键将 AI 生成的前端项目部署至掘金平台，简化流程并节省服务器成本。

【AiBase 提要】 💻 掘金发布 MCP，实现 AI 生成前端项目一键部署。 🚀 通过简单 Token 配置，一行命令完成项目部署。 📚 提供免费存储空间，支持项目审核，增强社区生态。

11:多模态大模型视觉推理能力评估:o3仅得25.8% 分数

近日发布的 RBench-V 基准测试显示，多模态大模型在视觉推理能力上表现不足，准确率远低于人类专家。

【AiBase 提要:】 🔍 RBench-V 基准测试评估多模态模型视觉推理能力。 📉 o3模型准确率仅25.8%，低于人类82.3%。 🧩 当前模型缺乏深层理解，需改进推理方式。 [项目主页]（https://evalmodels.github.io/rbenchv/）

12:中国石油发布3000亿参数昆仑大模型，助力智能化油气全产业链

中国石油在北京发布3000亿参数的昆仑大模型，推动油气全产业链的智能化进程，标志着 AI 技术的重大进展。

【AiBase 提要:】 🌟 昆仑大模型参数显著提升，语言、视觉、多模态领域均有进展。 🔍 应用于油气勘探、炼油化工及销售等多个环节。 💡 中国石油与多家企业合作，加速数字化转型进程。

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