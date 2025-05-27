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雷军称芯片团队实力相当强大 玄戒O1主频3.9GHz

2025-05-27 08:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:小米创始人雷军今早在社交平台发文强调，玄戒O1最高主频达到3.9GHz，这一数据足以证明小米芯片团队具备相当强的研发设计实力。为了更直观地体现玄戒O1的实力，将其与同样采用Cortex - X925超大核的天玑9400进行对比，天玑9400的频率仅为3.626GHz。

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玄戒O1采用第二代3nm工艺，集成了190亿晶体管，其CPU采用2+4+2+2十核四丛集设计。具体来看，包含两颗主频达3.9GHz的Cortex - X925超大核、四颗主频3.4GHz的Cortex - A725大核、两颗主频1.9GHz的Cortex - A725大核以及两颗1.8GHz的Cortex - A520小核。得益于出色的设计，玄戒O1的CPU在性能和能效表现上甚至超越了A18Pro等国际巨头芯片，只是由于没有SLC缓存，在游戏性能方面稍显逊色。

Arm官网也发布新闻稿为玄戒O1正名。新闻稿中提到，小米全新自研芯片采用Arm架构，这是双方15年合作的重要里程碑。小米自主研发的玄戒O1芯片将为小米旗舰移动设备带来下一代性能和能效体验。同时强调，XRING O1（玄戒O1）由小米芯片部门XRING打造，运用了最新的Arm v9.2Cortex CPU集群IP、Arm Immortalis GPU IP和CoreLink Interconnect系统IP，且这些标准IP针对尖端3nm工艺进行了优化。

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