小米双11官宣开启：让利20亿 单品省4000元

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:今日，小米之家官方微博正式宣布，小米双11大促活动全面启动，此次活动力度空前，号称让利总额高达20亿元，部分单品优惠幅度更是惊人，最高可立省4000元。

小米作为双11的常胜将军，历年来的表现均十分抢眼，几乎每年都能刷新销售记录，并在手机、家电等多个品类中斩获销量或销额冠军。据官方数据披露，小米在2024年双11期间全渠道累计支付金额突破319亿元大关，创下了小米历年大促的新纪录。

单品方面，小米同样亮点纷呈。Redmi K70至尊版在天猫平台上包揽了国产手机单品累计销量和销额的双料冠军，同时在2000-2999元价位段也斩获了销量和销额的双第一;小米15则在4000元-5999元价位段中脱颖而出，成为销量和销额的双冠王;Redmi Note13Pro则在1000-1499元价位段中拔得头筹。

此外，小米手环在天猫和京东平台上均获得了品类销量和销额的双第一，米家洗衣机分区洗洗烘15kg在京东分区洗销量中独占鳌头，智能音箱、智能开关、空气净化器、摄像机、电热杯等品类也在天猫和京东平台上斩获了品类销量和销额的双第一。

此次小米双11大促活动的全面启动，无疑将为消费者带来一场购物盛宴。让利20亿元的巨额优惠，加上单品最高直降4000元的惊人力度，相信将吸引众多消费者的目光。

