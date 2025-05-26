美团季度营收866亿元 同比增长 18.1%

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日，美团正式公布了截至3月31日的2025年第一季度财务报告。报告显示，美团在该季度实现了显著的业务增长，营收达到866亿元人民币，与2024年同期相比增长了18.1%。同时，净利润也实现了大幅提升，达到101亿元人民币，而2024年同期为54亿元人民币;调整后的净利润更是攀升至109亿元人民币，较2024年同期的75亿元人民币有显著增长。

在核心本地商业领域，美团的表现尤为亮眼。财报数据显示，2025年第一季度，美团核心本地商业分部收入同比增长17.8%，达到643亿元人民币（此处原文单位应为人民币，根据上下文推断修正）。经营溢利方面，该季度同比增长39.1%，达到135亿元人民币，经营利润率也同比提升了3.2个百分点，达到21.0%。美团核心本地商业主要涵盖餐饮外卖、到店及酒店旅游服务，同时还包括美团闪购、民宿以及交通票务等多元化业务。

在新业务方面，美团同样取得了不俗的成绩。2025年第一季度，新业务分部收入同比增长19.2%，达到222亿元人民币。尽管新业务仍面临经营亏损，但亏损额同比收窄了17.5%，仅为23亿元人民币，经营亏损率也同比改善了4.6个百分点，降至10.2%。

这一成绩的取得，不仅体现了美团在核心业务上的稳健表现，也展示了其在新业务拓展和其他收益方面的积极进展。

（举报）