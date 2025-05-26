真我Neo7 Turbo全面升杯 将于5月29日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日，真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起宣布，真我Neo7Turbo将于5月29日14:00正式发布，目前新机的外观与核心配置已悉数公布。徐起强调，此次真我Neo7Turbo全面升杯，致力于打造史上最强Neo机型。

据徐起介绍，真我Neo7Turbo在性能配置上实现了全面升级。从其公布的核心配置对比图来看，相较于Neo7，Neo7Turbo在性能、电池、快充、屏幕以及护眼等多方面均有显著提升。

性能方面，真我Neo7Turbo搭载了联发科天玑9400e旗舰芯片，为手机提供了强劲的动力支持。屏幕方面，该机正面配备了一块144Hz高刷电竞直屏，拥有1.3mm超窄边框，不仅视觉效果出色，还能带来流畅的操作体验。同时，屏幕支持4608Hz超高频PWM调光，全局激发亮度可达1800nit，还配备了电竞抢网芯片，无论是日常使用还是游戏场景，都能满足用户的需求。

电池与快充方面，真我Neo7Turbo内置了一块7200mAh泰坦电池，并支持100W有线快充，大大提升了手机的续航能力和充电效率，让用户无需再为电量问题而担忧。

在外观设计上，真我Neo7Turbo同样不惜成本。徐起表示，希望让所有用户都能体验到有趣前沿的透明新生设计。据悉，该机拥有透明灰和透明黑两种配色，手机背面配备了闪能DART标、NFC灵透线圈以及背板晶刻纹理。弧形线圈清晰可见，纹理隐隐若现，科技感十足。此前徐起还透露，在透明后盖之下，是近乎1:1还原的手机内部精密结构，采用了激光精雕多纹理拼接工艺，展现出独特的工业美学。

此次真我Neo7Turbo在性能与外观上的双重升级，无疑为消费者带来了新的期待。随着发布日期的临近，相信会有更多关于这款新机的信息陆续揭晓。

（举报）