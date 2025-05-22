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小米Civi 5 Pro发布：国补后售价 2549.15 元起

2025-05-22 21:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:在今日晚间的小米新品发布会上，小米 Civi5Pro 正式发布，这款手机以全能轻薄旗舰的形象亮相。其售价为12256GB 型号2549.15元、12512GB 型号2804.15元、16512GB 型号3099元，提供星云紫、冰美式、樱花粉、白色和黑色等5款配色。

小米 Civi5Pro 被官方称为“小15”，它继承了小米15的紧凑机身设计，拥有73.2mm 的超合手宽度，延续了 Civi 系列标志性的7.45mm 超薄厚度，单手即可轻松掌控。该手机采用了小米15系列同款的四窄边屏幕，搭载旗舰 FIAA 像素内走线技术，挑战等深四曲行业最窄边框。同时，它还配备了小米15系列同款包裹式金属中框，工程师精心调校圆弧曲率，与玻璃背板无缝衔接，打造出鹅卵石般的圆润触感。

在核心配置方面，小米 Civi5Pro 搭载了6.55英寸1.5K 屏幕，采用高通骁龙8s Gen4平台，前置主摄为5000万像素，后置摄像头组合为5000万主摄、5000万长焦和1200万超广角。该手机内置6000mAh 电池，支持67W 有线闪充。

在影像系统上，小米 Civi5Pro 采用了徕卡 Summilux 光学系统，继承了15系列的徕卡光学基因，包括非球面高透镜组、IR 色素旋涂、边缘涂墨、金字塔镀膜等技术。通过对摄入镜头的每束光线进行精准管控，有效减少了炫光、色散等画质问题，让画面更加原生纯净。此外，该手机还搭载了与小米15同款的徕卡浮动长焦镜头，可实现最近对焦距离仅10cm 的微距拍摄，支持5x 光学品质变焦，并可配合 UltraZoom 长焦增强大模型将远景轻松拉近。

2549.15元起！小米Civi 5 Pro发布：全能轻薄旗舰

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