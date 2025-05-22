首页 > 原创 > 关键词  > 小米平板7Ultra最新资讯  > 正文

小米平板 7 Ultra 发布：搭载玄戒 O1芯片 售价 5699 元起

2025-05-22 19:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:小米15周年战略新品发布会上，小米平板7Ultra惊艳亮相。这款平板电脑被小米官方誉为“小米平板巅峰之作”，不仅在尺寸上成为小米迄今为止最大的平板，更在配置和性能上展现出强大实力。

从外观设计来看，小米平板7Ultra造型简约而不失时尚。其整体厚度仅为5.1毫米，边框宽度为3.95毫米，重量控制在609克，轻薄便携。正面搭载了一块14英寸3:2比例的OLED面板，分辨率高达3.2K，刷新率为120Hz，峰值亮度可达1600尼特，全局最高亮度为900尼特，且采用了M9发光材料，显示效果清晰、色彩鲜艳。平板还配备了一颗32MP的自拍摄像头，支持智能人像居中功能，满足用户多样化的拍摄需求。

值得一提的是，小米平板7Ultra还提供了纳米柔光屏版本供用户选择。该版本采用AG纳米级蚀刻与AR抗反光镀膜技术，能够有效消除99%的干扰光，为用户带来更加舒适的视觉体验。

在音频和键盘配置上，小米平板7Ultra同样表现出色。它内置了8扬声器，拥有16.5cc的定制音腔，并内置了4组高功率功放，为用户带来震撼的音效体验。平板电脑背面配备了矩阵相机模组，提升了整体的科技感。同时，用户还可以选择两种配色的键盘，这些键盘提供了16.5mm x16mm的全尺寸按键，键程为1.3mm，打字手感舒适。官方强调，用户可以在平板上使用“PC级专业应用”，满足工作和学习的需求。

性能方面，小米平板7Ultra搭载了第二代3nm工艺的玄戒O1芯片。该芯片采用2+2+4+2集群十核设计，超大核最高主频可达3.7GHz，性能强劲。此外，平板还配备了12000毫安时的电池，支持120W有线充电，续航和充电速度都表现出色。同时，平板还搭载了16GB RAM，进一步提升了多任务处理能力。

价格方面，小米平板7Ultra提供了多种存储组合选择。12GB RAM搭配256GB存储空间的版本售价为5699元;12GB RAM与512GB存储空间的版本定价5999元;若选择12GB RAM +512GB存储空间的纳米柔光屏版，价格则为6599元;对于追求更高性能的用户，16GB RAM +1TB存储空间的版本售价6799元，而同样配置的纳米柔光版价格达到7399元。

002p2Zyzly1i1oi5ohfe6j61jk376hdt02.jpg

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 5699元起 小米平板7 Ultra发布平板首发玄戒O1 对标iPad Pro

    在新品发布前，小米集团总裁卢伟冰就表示，小米平板7Ultra性能、视觉、体验，全面拉满，真正开始全面对标全尺寸、最高端的iPad Pro。 据了解，小米平板7Ultra是小米首款OLED平板，尺寸为14英寸，支持120Hz刷新率，分辨率为3200*2136，屏幕比例3:2，拥有275PPI、全局亮度900尼特、峰值亮度1600尼特，P3色域、HDR10、杜比视界等。 屏幕支持4800Hz高频PWM调光，通过德国TV莱茵硬件级低蓝�

    ​小米平板7Ultra ​平板电脑 ​OLED屏幕

  • 王腾上手小米平板7 Ultra玄戒O1加持 体验真的太绝了

    小米将于5月22日发布平板7 Ultra，首发搭载自研玄戒O1芯片。该机采用14英寸OLED超高端屏幕，配备键盘套装，性能强劲，办公娱乐体验出色。Redmi总经理王腾表示，该平板大屏娱乐体验超绝，日常办公可完全替代笔记本。玄戒O1基于台积电3nm工艺打造，集成190亿晶体管，采用10核CPU设计，包含超大核和大核组合，性能表现亮眼。这是小米重返手机SoC战场后交出的首份技术答卷，值得期待。

    ​小米平板7Ultra ​玄戒O1芯片 ​OLED平板

  • 首发玄戒O1小米平板7 Ultra外观揭晓：小米平板第一次刘海屏

    小米将于5月22日发布两款新品：小米15S Pro手机和小米平板7 Ultra。平板7 Ultra采用全新设计风格，配备14英寸OLED窄边框屏幕，厚度极薄，采用刘海屏方案并可能集成3D人脸识别等传感器。新品将首发搭载小米自研玄戒O1芯片，官方对芯片散热性能充满信心。此外，平板7 Ultra还支持120W快充，成为小米平板系列最强充电方案。两款产品均采用金属一体化机身设计，主打轻薄高性能。

    ​小米15S ​Pro ​小米平板7

  • 玄戒O1多版本实锤！小米平板7 Ultra跑分出炉：与小米15S Pro配置不同

    小米将于5月21日发布平板7 Ultra和红米15S Pro，两款新品将首发搭载玄戒O1芯片。值得注意的是，两款设备的玄戒O1芯片配置不同：平板7 Ultra采用降频版（超大核3.7GHz/大核3.04GHz），而红米15S Pro为满血版（超大核3.9GHz/大核3.4GHz）。这种差异化策略在业内常见，手机通常采用高性能版本以满足散热需求，平板则选择稍低配置以保证稳定持久性能。跑分显示平板7 Ultra性能略低于红米15S Pro，印证了此前关于玄戒O1存在多个版本的传闻。

    ​小米平板7 ​Ultra ​小米15S

  • 小米 15S Pro 发布搭载玄戒 O1 处理器 售价 5499 元起

    在今晚举行的小米15周年战略新品发布会上，小米15S Pro 手机正式亮相。这款手机是在小米15Pro 手机的基础上研发而成，搭载了小米在此次发布会上刚刚发布的玄戒 O1旗舰移动处理器，售价5499元起，现已开启销售通道。 小米15S Pro 搭载的玄戒 O1旗舰处理器采用了先进的3nm 制程技术，拥有190亿晶体管，其十核四丛集 CPU 架构确保了强大的计算能力，而16核 Immortalis-G925架构 GPU 则为

    ​小米15S ​Pro ​玄戒

  • 华为nova 14 Ultra发布售价4199元起 搭载鸿蒙5系统

    华为5月19日正式发布nova14系列手机，包含标准版、Pro版及旗舰机型Ultra版三款产品。其中nova14 Ultra作为全球首款搭载鸿蒙5系统的直板手机，售价4199元起，5月23日首销。该机型配备6.81英寸全等深四微曲OLED屏，支持1-120Hz自适应刷新率，峰值亮度达5500nit。影像系统采用5000万像素RYYB主摄+超广角镜头+3.7倍潜望长焦组合，配备红枫多光谱镜头提升色彩还原。创新功能包括AI魔法移图、小艺帮接电话等智能交互，并支持天通卫星通信与北斗卫星消息双模功能。系统层面深度融合盘古大模型与DeepSeek技术，实现智能助手全面升级。

    ​华为nova14 ​鸿蒙5系统 ​革命性手机技术

  • 国补4099元起！努比亚Z70S Ultra摄影师版发布：唯一真全面屏Ultra

    努比亚Z70S Ultra摄影师版4月28日正式发布。新机采用经典相机设计，后摄模组配备真真空镀双色膜层工艺，银色拉丝玻璃纹理极具质感。搭载第五代35mm定制光学系统，配备5000万像素光影大底990国产旗舰传感器，影像素质超越"一英寸"。支持水平/垂直四相位检测自动对焦技术(H/V QPD)及DCG双转换增益HDR技术，对焦更快更准。配备6400万像素潜望式长焦和5000万像素超广角微距镜头，实现全焦段覆盖。正面采用6.85英寸第七代真全面屏，支持2592Hz超高频PWM调光。搭载骁龙8至臻版处理器，内置6600mAh第三代南海电池，日常续航40小时，零下20度仍可连续刷短视频16小时。售价4599元起，国补后4099元起。

    ​努比亚Z70S ​Ultra ​摄影师版

  • 雷军用上玄戒芯片三件套：小米15S Pro、小米平板7 Ultra小米手表S4

    快科技5月24日消息，雷军今天上午发文称，昨天下单的小米15S Pro已经收到，准备收藏起来，自己继续用工程测试机。同时他还表示：玄戒芯片三件套，我全部用上！”玄戒芯片三件套也就是前两天发布会上的三大新品，分别是：小米15S Pro、小米平板7 Ultra、小米手表S4 eSIM 15周年纪念版。其中，小米15S Pro、小米平板7 Ultra同步首发玄戒01，采用业界量产最先进的第二代3nm工艺，在仅109mm的狭小空间内，成功集成了190亿晶体管。CPU采用十核架构，分别是2*Cortex-X925超大核 4*Cortex-A725性能大核 2*Cortex-A725能效大核 2*Cortex-A520超级?

    ​小米15S ​Pro ​玄戒芯片

  • 卢伟冰：小米平板7 Ultra对标苹果最高端的iPad Pro

    小米集团总裁卢伟冰5月20日发文介绍即将发布的小米平板7 Ultra。该产品定位高端旗舰，配备14英寸OLED大屏、3.95mm超窄边框、5.1mm超薄机身和12000mAh大电池，搭载基于台积电3nm工艺的玄戒O1芯片（10核CPU设计，单核/多核跑分突破3000/9000分），性能对标高通骁龙8至尊版。卢伟冰强调其设计质感和移动生产力属性，配备专属键盘和手写笔，宣称在性能、视觉体验等方面全面对标最高端iPad Pro，重新定义安卓平板标准。

    ​小米平板7Ultra ​高端平板 ​旗舰性能

  • 努比亚Z70S Ultra摄影师版发布售价4599元起

    努比亚4月28日发布Z70S Ultra摄影师版手机，专为摄影爱好者设计，起售价4599元（补贴后4099元）。该机采用经典相机设计元素，配备实体机械快门键，支持半按对焦、长按拍摄操作。影像系统搭载5000万像素国产豪威定制传感器、第五代35mm高定光学系统，配合6400万潜望长焦和5000万超广角微距镜头，实现全焦段覆盖。6.85英寸第七代真全面屏支持144Hz高刷，搭载骁龙8 Gen3处理器，内置6600mAh电池+80W快充，具备IP68/69级防护。同步推出899元专业摄影套装，含1/4螺纹接口、T卡口转接环等扩展配件。

    ​努比亚Z70S ​Ultra ​摄影手机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM