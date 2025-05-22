小米平板 7 Ultra 发布：搭载玄戒 O1芯片 售价 5699 元起

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:在小米15周年战略新品发布会上，小米平板7Ultra惊艳亮相。这款平板电脑被小米官方誉为“小米平板巅峰之作”，不仅在尺寸上成为小米迄今为止最大的平板，更在配置和性能上展现出强大实力。

从外观设计来看，小米平板7Ultra造型简约而不失时尚。其整体厚度仅为5.1毫米，边框宽度为3.95毫米，重量控制在609克，轻薄便携。正面搭载了一块14英寸3:2比例的OLED面板，分辨率高达3.2K，刷新率为120Hz，峰值亮度可达1600尼特，全局最高亮度为900尼特，且采用了M9发光材料，显示效果清晰、色彩鲜艳。平板还配备了一颗32MP的自拍摄像头，支持智能人像居中功能，满足用户多样化的拍摄需求。

值得一提的是，小米平板7Ultra还提供了纳米柔光屏版本供用户选择。该版本采用AG纳米级蚀刻与AR抗反光镀膜技术，能够有效消除99%的干扰光，为用户带来更加舒适的视觉体验。

在音频和键盘配置上，小米平板7Ultra同样表现出色。它内置了8扬声器，拥有16.5cc的定制音腔，并内置了4组高功率功放，为用户带来震撼的音效体验。平板电脑背面配备了矩阵相机模组，提升了整体的科技感。同时，用户还可以选择两种配色的键盘，这些键盘提供了16.5mm x16mm的全尺寸按键，键程为1.3mm，打字手感舒适。官方强调，用户可以在平板上使用“PC级专业应用”，满足工作和学习的需求。

性能方面，小米平板7Ultra搭载了第二代3nm工艺的玄戒O1芯片。该芯片采用2+2+4+2集群十核设计，超大核最高主频可达3.7GHz，性能强劲。此外，平板还配备了12000毫安时的电池，支持120W有线充电，续航和充电速度都表现出色。同时，平板还搭载了16GB RAM，进一步提升了多任务处理能力。

价格方面，小米平板7Ultra提供了多种存储组合选择。12GB RAM搭配256GB存储空间的版本售价为5699元;12GB RAM与512GB存储空间的版本定价5999元;若选择12GB RAM +512GB存储空间的纳米柔光屏版，价格则为6599元;对于追求更高性能的用户，16GB RAM +1TB存储空间的版本售价6799元，而同样配置的纳米柔光版价格达到7399元。

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