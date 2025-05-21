真我Neo7 Turbo定档：将于5月29日发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:今日，真我realme官方正式宣布，将于5月29日14:00举办新品发布会，届时将推出全新机型真我Neo7Turbo。真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起通过社交媒体透露，该机型将致力于挑战2.5K价位段内的最强性能表现。

官方同步发布的预热海报显示，真我Neo7Turbo将推出透明版本设计，这一创新设计在国内主流手机市场中较为罕见，预计将吸引不少追求个性化的消费者关注。

据多方爆料信息，真我Neo7Turbo将搭载联发科最新推出的天玑9400e旗舰级SoC芯片。该芯片作为天玑9400系列家族的新成员，性能表现超越高通骁龙8s Gen4，在同价位段手机中具备显著竞争力。天玑9400e采用台积电4nm工艺制程，CPU配置为1颗3.4GHz X4核心搭配3颗2.85GHz X4核心及4颗2.0GHz A720核心，GPU则采用Immortalis-G720MC12，并配备NPU790AI引擎，为用户带来强劲的性能体验。

在硬件配置方面，真我Neo7Turbo预计将采用1.5K分辨率直屏，为用户提供清晰细腻的视觉体验。同时，该机型电池容量将不低于7000mAh，并支持100W有线快充技术，有效解决用户的续航焦虑问题。

5月29日，真我Neo7Turbo即将正式亮相，其实际表现值得期待。

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