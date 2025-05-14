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曝iPhone18Pro升级屏下FaceID 药丸屏时代或终结

2025-05-14 14:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:近日，市场调研机构Counterpoint Research副总裁Ross Young在社交平台透露重要消息，2026年上市销售的苹果手机将配备屏下Face ID技术。

其中，iPhone18Pro将率先搭载这一技术，不过遗憾的是，该机型仅配备屏下Face ID，无缘屏下摄像头。目前屏下摄像头技术仍在开发阶段，尚未达到可商用的成熟度。这意味着iPhone18Pro将告别现有的药丸屏形态，转而采用单挖孔屏形态，与当下主流安卓手机的屏幕形态趋于一致。

苹果、iPhone 16e

值得注意的是，安卓主流旗舰手机大多采用屏幕指纹识别方案，并支持2D人脸识别;而苹果坚持使用的3D人脸识别技术，安全程度达到移动支付级别，技术复杂度远高于2D人脸识别。

此外，从iPhone18系列开始，苹果的产品发布节奏将有所调整。以往苹果一年发布一代新机的模式将改变为一年两更。具体而言，iPhone18Air、iPhone18Pro、iPhone18Pro Max预计于2026年9月率先登场，而iPhone18标准版和iPhone18e则会在2027年春季与消费者见面。这一调整无疑将为苹果粉丝带来更多期待，也让市场竞争格局增添了新的变数。

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