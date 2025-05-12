首页 > 原创 > 关键词  > 孟羽童最新资讯  > 正文

孟羽童否认与董明珠“互撕”：前老板是重要的贵人

2025-05-12 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:近日，有关孟羽童格力电器前老板董明珠的过往经历再度引发关注。此前，有网友在孟羽童的社交账号留言，提及她与前司的“互撕”传闻，孟羽童迅速回应，表示前司和前老板是她人生中闪亮的旅程和重要的贵人，根本不存在“互撕”的情况，她一直保持感恩和敬畏之心，并透露明年将去留学。

格力

孟羽童1998年出生，毕业于浙江大学西班牙语专业本科。2021年4月，她参与职场关怀类节目《初入职场的我们》，节目结束后获得转正名额，于当年9月入职格力电器，担任珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠的秘书。2021年12月，董明珠和孟羽童一同现身中国制造业领袖峰会，董明珠在活动现场表示要将孟羽童培养成第二个自己。然而，孟羽童在格力这一“接班人”的角色并未持续太久，2023年5月她被发现已从格力离职。

从格力离职后，孟羽童转战自媒体领域，自我定位从“前500强董事长秘书”转变为“事业养成系大女主”，以“年纪轻轻就扭转舆论、掌握人生主动权”的姿态吸引了不少年轻人的关注。

2024年9月，孟羽童在个人社交账号发布视频，表示近期在筹备自己的新公司，主营业务是影视文化和广告传媒。她称自己只是小股东，合伙人是厉害的前辈和知名导演制片，希望趁着去留学的前一年时间，给自己累积一些实践经验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 媒体批董明珠“海归言论”背离常识：暴露其用人观念落后

    快科技4月23日消息，据报道，近日董明珠在股东大会上关于海归的言论引发争议。有媒体发文指出，绝不用海归”、海归派里有间谍”等言论毫无道理可言，这暴露出其用人观念的落后，很大程度上源于观念深处根深蒂固的偏见。此前在4月22日举行的股东大会现场，董明珠表示，格力不以年龄和资历来衡量人才，关键在于人才的思想要保持年轻化，具备创新能力、责任心以及敢于拼搏的精神。她特别强调，绝不用海归派，只在国内高校里培养自己的人才。她还表示，格力电器长期以来非常关注人才培养，并不以年龄或资历来衡量人才行不行，哪怕你今年90岁，

    ​董明珠 ​海归 ​格力电器

  • 坚持不退休！71岁董明珠成功连任格力电器董事

    格力电器4月22日召开2025年第一次临时股东大会，董明珠以超33亿股同意票、100%高赞成率连任第十三届非独立董事。同时，公司副总裁舒立志、总工程师钟成堡当选新晋非独立董事。71岁的董明珠自1990年加入格力，2001年起任总裁，2012年至今担任董事长。近年来，董明珠个人品牌与格力关联度持续加深，从"董明珠的店"到"格力董明珠店"，再到"董明珠健康生活�

    ​格力电器 ​董明珠 ​股东大会

  • 董明珠：格力电车从没出火灾事故 产品第一要素就是安全

    近日，格力电器股东大会现场传出重磅消息，现年71岁的董明珠成功实现连任，将继续执掌这家家电巨头三年。会后接受媒体采访时，这位商界铁娘子不仅就市场关切给出明确回应，更以技术实力为刃，暗指行业痛点。

    ​格力电器 ​董明珠 ​技术实力

  • 公然内涵友商！董明珠：格力电车跑了十几年 从没有火灾事故

    71岁的董明珠成功连任格力电器董事长，未来三年将继续执掌公司。她在股东大会上表示，格力钛技术路线选择正确，新能源车从未发生火灾事故，安全是产品首要考量。董明珠强调不做家用车是战略选择，重点布局环保车、重卡、公交车等工程车辆。她指出格力从空调主业衍生出储能设备等新兴产业，产品已出口全球，证明新能源业务发展良好。

    ​董明珠 ​格力电器 ​新能源车

  • 格力高管：董明珠健康家非常成功 被接受度非常高

    快科技4月18日消息，近日，格力电器市场总监朱磊接受采访时表示，董明珠健康家非常成功。董明珠健康家”推出后，舆论反响强烈。尽管部分消费者对这一策略表示不解，但市场终端对新命名的接受度非常高。董明珠作为企业家的知名度和影响力能够迅速吸引公众的关注，也极大地降低了市场教育的成本。”朱磊直言，选择将董明珠的个人IP与品牌深度绑定，不仅是因为它能

    ​格力电器 ​董明珠健康家 ​市场策略

  • 格力绝不用海归 有间谍！董明珠：能不能干不是文凭说了算 而是实力说了算

    快科技5月2日消息，近日董明珠接受采访时表示，职务不分高低，职业没有贵贱。董明珠在接受媒体采访谈到大学生就业问题时鼓励年轻人脚踏实地工作。你到底能不能干不是文凭说了算，而是实力说了算。”不是你有了文凭你就能干什么，而是你有了文凭之后你只是有了一定的知识，但还要从实践当中慢慢总结提高的。”董明珠建议大学毕业生，选择职业如果选到自己喜欢的当然好了，但是在没有的情况下，只要有活干就可以去干。职务不分高低，职业没有贵贱。所以你首先要有一个好的心态去看，不是别人说我是一个什么什么样的人我就应该干什么。你到底

    ​董明珠 ​大学生就业 ​职场心态

  • 董明珠：搞小三小四能搞好企业才怪 我只有格力两个字

    格力电器董事长董明珠在公开演讲中表示，自己全身心投入格力事业，对其他事不关心。她30岁丧夫后独自南下打拼，从基层业务员成长为格力掌门人，30多年未再婚。董明珠被称为"格力铁娘子"，她认为打造世界一流品牌的价值无法用金钱衡量。此前她参与了纪录片《她和她的故事》拍摄，谈及为企业奉献值得。

    ​董明珠 ​格力管理 ​企业文化

  • 不用海归为何要道歉！董明珠：经营企业需心无旁骛 格力是我一生追求和信念

    快科技5月2日消息，今天董明珠自媒体又一次重申了董明珠的观点，格力就是她一生的追求和信念。据@董明珠自媒体 ，董明珠在讲话中表示：有些人一有点钱小三小四都来了，真想不通天天搞小三小四，还有什么精力把企业搞好。经营企业需要心无旁骛，对于董明珠来说，格力就是她一生的追求和信念。董明珠还直言：面对不良行为，董明珠坚持和谐是斗争出来的，想干成一�

    ​董明珠 ​格力电器 ​企业经营

  • 董明珠连任格力电器董事长 赞成票率超100%

    格力电器发布重要公告，宣布第十三届董事会第一次会议决议结果。会议上，以9票全票通过的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》，标志着格力电器新一届领导层的正式确立。

    ​格力电器 ​董明珠 ​董事会

  • 董明珠谈国内空调卷低价：有空调卖到1000元 是纸糊的吗

    格力电器董事长董明珠在股东大会上表示，企业应坚守品质底线，反对低价竞争。她指出当前空调行业存在千元低价机现象，强调要先有技术和质量，再谈价格。作为国际压缩机标委会主席，格力参与制定了行业标准。目前格力最便宜挂机售价2899元，柜机5399元。董明珠认为制造业不能弄虚作假，低价是无能表现，企业应通过技术创新而非偷工减料来赢得市场。她表示格力坚持用真材实料和技术创新来提升产品品质，满足消费者需求。

    ​格力电器 ​董明珠 ​空调市场

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM