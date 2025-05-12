孟羽童否认与董明珠“互撕”：前老板是重要的贵人

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:近日，有关孟羽童与格力电器前老板董明珠的过往经历再度引发关注。此前，有网友在孟羽童的社交账号留言，提及她与前司的“互撕”传闻，孟羽童迅速回应，表示前司和前老板是她人生中闪亮的旅程和重要的贵人，根本不存在“互撕”的情况，她一直保持感恩和敬畏之心，并透露明年将去留学。

孟羽童1998年出生，毕业于浙江大学西班牙语专业本科。2021年4月，她参与职场关怀类节目《初入职场的我们》，节目结束后获得转正名额，于当年9月入职格力电器，担任珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠的秘书。2021年12月，董明珠和孟羽童一同现身中国制造业领袖峰会，董明珠在活动现场表示要将孟羽童培养成第二个自己。然而，孟羽童在格力这一“接班人”的角色并未持续太久，2023年5月她被发现已从格力离职。

从格力离职后，孟羽童转战自媒体领域，自我定位从“前500强董事长秘书”转变为“事业养成系大女主”，以“年纪轻轻就扭转舆论、掌握人生主动权”的姿态吸引了不少年轻人的关注。

2024年9月，孟羽童在个人社交账号发布视频，表示近期在筹备自己的新公司，主营业务是影视文化和广告传媒。她称自己只是小股东，合伙人是厉害的前辈和知名导演制片，希望趁着去留学的前一年时间，给自己累积一些实践经验。

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