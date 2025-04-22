iQOO Z10 Turbo系列官宣将于4月28日发布

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今日，iQOO品牌正式对外宣布，其全新Z10Turbo系列手机将于4月28日震撼登场。

随着发布日期的临近，iQOO官方也首次揭开了Z10Turbo系列神秘面纱的一角，公布了其外观设计细节。该系列手机在外观上继承了iQOO家族标志性的“万里舷窗”设计语言，机身中框与后壳采用同色设计，展现出简约而不失大气的美学理念。

据悉，iQOO Z10Turbo系列共包含两款机型，分别为标准版与Pro版。其中，iQOO Z10Turbo标准版将搭载联发科天玑8400处理器，而iQOO Z10Turbo Pro则作为首批搭载高通第四代骁龙8s芯片的机型亮相。尤为引人注目的是，iQOO官方特别强调，Z10Turbo标准版将全球首发搭载天玑8400满血版，这一版本预计将在性能上超越现有8400版本，为用户带来更加流畅的使用体验。

在性能调校方面，iQOO Z10Turbo系列通过vivo蓝晶与天玑、arm的深度合作，实现了性能的极致释放。这一合作不仅让手机在画面体验上更加细腻，帧率表现也更为稳定，无论是日常使用还是大型游戏，都能轻松应对。

除了卓越的性能表现外，iQOO Z10Turbo系列在续航方面同样表现出色。标准版机型搭载了7600mAh超大容量电池，预计将成为同档位手机中续航能力最强的机型之一。而Pro版搭载的第四代骁龙8s芯片，同样采用了全大核方案与台积电4纳米工艺，其跑分成绩甚至超越了第三代骁龙8和天玑9300，被誉为当前最强的次旗舰芯片。

随着4月28日的日益临近，iQOO Z10Turbo系列的更多细节也将逐步揭晓。这款集性能、续航、设计于一身的全新力作，无疑将为智能手机市场带来新的活力与竞争。

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