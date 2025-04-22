首页 > 原创 > 关键词  > iQOO最新资讯  > 正文

iQOO Z10 Turbo系列官宣将于4月28日发布

2025-04-22 09:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今日，iQOO品牌正式对外宣布，其全新Z10Turbo系列手机将于4月28日震撼登场。

随着发布日期的临近，iQOO官方也首次揭开了Z10Turbo系列神秘面纱的一角，公布了其外观设计细节。该系列手机在外观上继承了iQOO家族标志性的“万里舷窗”设计语言，机身中框与后壳采用同色设计，展现出简约而不失大气的美学理念。

据悉，iQOO Z10Turbo系列共包含两款机型，分别为标准版与Pro版。其中，iQOO Z10Turbo标准版将搭载联发科天玑8400处理器，而iQOO Z10Turbo Pro则作为首批搭载高通第四代骁龙8s芯片的机型亮相。尤为引人注目的是，iQOO官方特别强调，Z10Turbo标准版将全球首发搭载天玑8400满血版，这一版本预计将在性能上超越现有8400版本，为用户带来更加流畅的使用体验。

在性能调校方面，iQOO Z10Turbo系列通过vivo蓝晶与天玑、arm的深度合作，实现了性能的极致释放。这一合作不仅让手机在画面体验上更加细腻，帧率表现也更为稳定，无论是日常使用还是大型游戏，都能轻松应对。

除了卓越的性能表现外，iQOO Z10Turbo系列在续航方面同样表现出色。标准版机型搭载了7600mAh超大容量电池，预计将成为同档位手机中续航能力最强的机型之一。而Pro版搭载的第四代骁龙8s芯片，同样采用了全大核方案与台积电4纳米工艺，其跑分成绩甚至超越了第三代骁龙8和天玑9300，被誉为当前最强的次旗舰芯片。

随着4月28日的日益临近，iQOO Z10Turbo系列的更多细节也将逐步揭晓。这款集性能、续航、设计于一身的全新力作，无疑将为智能手机市场带来新的活力与竞争。

iQOO Z10 Turbo系列官宣：4月28日发布

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 首批搭载骁龙8s Gen4iQOO Z10 Turbo系列外观公布

    iQOO宣布iQOOZ10Turbo系列本月发布，新品已在各大电商平台上架接受预约。根据官方公布的海报，iQOOZ10Turbo系列采用了经典的万里舷窗”设计语言，模组轮廓运用连续曲率变化的线条，告别传统的直线和圆角设计，科技感与艺术美感兼具。iQOO表示，这颗芯片由蓝晶专属调校，性能特爆，十足Pro。

    ​iQOO ​Z10 ​Turbo

  • 全球首发天玑8400满血版！iQOO Z10 Turbo官宣：本月登场

    iQOOZ10Turbo今天正式官宣，将在本月发布，同时还宣布将全球首发搭载天玑8400满血版。通过vivo蓝晶天玑arm的联合调教，实现超强性能释放，让画面体验更佳、帧率表现更稳。除了超强性能之外，iQOOZ10Turbo还将搭载7600mAh超大电池，与天玑8400的出色能效搭配，预计会成为同档位续航最强的机型。

    ​iQOO ​Z10 ​Turbo

  • iQOO Z10 Turbo Pro官宣：首批搭载骁龙8s Gen4 性能特爆

    今晚，iQOO宣布iQOOZ10TurboPro首批搭载骁龙8sGen4平台，这颗芯片由蓝晶专属调校，性能特爆，十足Pro，新品将在本月正式发布。骁龙8sGen4处理器芯片主要使用了台积电4纳米制程工艺。还有全新的高通传感器中枢，AI性能提升60%，支持多模态生成式AI，支持业内多种主流Al模型。

    ​iQOO ​Z10 ​Turbo

  • OPPO Find X8 Ultra/X8s系列官宣将于4月10日发布

    OPPO官方正式宣布，全新FindX8系列暨移动智能生态新品发布会将于4月10日盛大举行。此次发布会将带来一系列备受关注的新品，其中最为瞩目的当属FindX8系列的三款新机:OPPOFindX8Ultra、OPPOFindX8s以及一款小屏旗舰FindX8s。除了三款手机之外，此次发布会还将带来OPPOPad4Pro、OPPOWatchX2Mini、OPPOEncoFree4等一系列智能生态新品，产品阵容强大且全面，为消费者提供了丰富的选择空间。

    ​OPPO ​Find ​X8

  • 努比亚Z70S Ultra摄影师版外观公布 将于4月28日发布

    努比亚正式对外宣布，其全新力作——努比亚Z70S Ultra摄影师版将于4月28日震撼登场，该机型被努比亚高管倪飞誉为年度诚意之作。随着官方发布的设计图逐渐揭开神秘面纱，努比亚Z70S Ultra摄影师版的外观设计细节引发了广泛关注。这款手机巧妙融合了复古与现代美学，后壳设计灵感源自经典相机，通过一条灵动的分割线将相机模组一分

    ​努比亚Z70S ​Ultra ​手机摄影

  • REDMI Turbo 4 Pro官宣4月24日发布 首发第四代骁龙8s

    REDMI品牌正式宣布旗下新机型Turbo4Pro将于4月24日19:00迎来发布时刻，这一消息随即引发了科技爱好者与消费者的广泛关注。伴随官宣消息，一张由乒乓球名将樊振东手持REDMI Turbo4Pro真机的海报同步公开，新机外观设计得以初露端倪

    ​REDMI ​Turbo4Pro ​智能手机发布

  • 7.89mm机身塞进7300mAh电池！iQOO Z10官宣

    iQOO宣布将于4月11日在印度发布iQOOZ10系列新品，该系列主打轻薄长续航。根据iQOO发布的海报，iQOOZ10的机身厚度只有7.89mm，超薄机身内塞进了7300mAh超大电池，在相同电池容量下，iQOO在印度做到了行业最薄。可以确定的是，iQOOZ10系列国行版至少包含三款机型，分别是iQOOZ10、iQOOZ10Turbo和iQOOZ10TurboPro，三款机型分别搭载骁龙7系、天玑8400和骁龙8s至尊版平台，最高支持百瓦闪充，这是iQOO最强悍的Z系列机型。

    ​iQOO ​Z10 ​智能手机

  • iQOO Z10安兔兔跑分首曝：骁龙7s Gen3低功耗芯片 为长续航而生

    今日，iQOOZ10手机的安兔兔跑分在社交平台上曝光，成绩为765324分。根据这一成绩推测，新机搭载的芯片预计为骁龙7sGen3，这一芯片采用4nm工艺，8核架构，集成Adreno810GPU，可以看做是骁龙7Gen3的低功耗版本，该芯片主要在GPU性能方面有所差异。在影像方面，iQOOZ10后置5000万像素索尼IMX882主摄，支持OIS光学防抖，配以200万像素的副摄，前置3200万像素自拍镜头，能够满足用户日常拍摄需求。

    ​iQOO ​Z10 ​安兔兔跑分

  • OPPO K12s官宣将于4月22日发布：千元续航小霸王

    站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:近日，智能手机品牌OPPO正式对外宣布，其全新力作OPPO K12s将于4月22日下午14点30分震撼登场，这款新机自曝光以来便以“千元续航小霸王”的美誉吸引了众多消费者的目光，官方更是自信宣称其能“五年都流畅”，誓要在千元价位段树立新标杆。OPPO K12s在配置上毫不妥协，搭载了一块6.67英寸的FHD分辨率直屏，支持高达120Hz的刷新率，无论是浏览网

    ​OPPO ​K12s ​智能手机

  • AI日报：百度文心4.5 Turbo将于4月25日发布；谷歌推全新智能体开放协议A2A；视频号整治不当使用AI工具直播行为

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、百度官宣:文心大模型4.5Turbo将于4月25日发布百度宣布将在4月25日的Create大会上发布文心大模型4.5Turbo，尽管具体细节尚未披露，但业界对此充满期待。虽然试用期间无需绑定信用卡，但实际使用需购买托管计划。

    ​人工智能 ​AI产品 ​文心大模型

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM