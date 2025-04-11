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小屏旗舰OPPO Find X8s发布：国补价3699元起

2025-04-11 08:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:OPPO正式发布了小屏旗舰手机——OPPO Find X8s，这款手机以其轻薄小巧的机身和强大的性能配置，吸引了众多小屏爱好者的关注。国补后，该手机起售价仅为3699元，性价比极高

OPPO Find X8s采用了直屏设计，整机厚度仅为7.73mm，重量也只有179g，直角中框经过圆润处理，手感舒适。正面搭载了一块6.3英寸的1.5K直屏，拥有1.25mm的全球最窄四等边，边框比iPhone16Pro更窄，堪称最美小屏旗舰。屏幕支持1-120Hz自适应高刷、3840Hz高频PWM调光以及类DC调光，色彩表现丰富，全局峰值亮度高达1600nit。

在耐用性方面，OPPO Find X8s的屏幕采用了新一代晶盾玻璃，抗跌耐摔性能出色，获得了瑞士SGS五星整机抗跌耐摔认证，让用户使用更加放心。

值得一提的是，OPPO在左侧中框上打造了全新实体快捷键，用户可长按启动“AI一键闪记”功能，还能自定义快速启动系统功能、快捷服务等，如暗光环境下秒启手电，极大提升了使用便捷性。

年度最强6. 3 英寸小屏旗舰！OPPO Find X8s发布：国补价 3699 元起

核心配置上，OPPO Find X8s首发搭载了联发科天玑9400处理器，由1颗3.73GHz超大核、3颗3.30GHz超大核和4颗2.4GHz大核组成，其中3.73GHz超大核刷新了联发科天玑系列芯片的频率纪录。搭配自研芯片级性能解决方案潮汐引擎，带来更智能、更稳定、更快速以及久用流畅的使用体验。玩《原神》等游戏时，可开启超分辨率和超HDR画质，实现高1.5K分辨率，同时带来超越原生的游戏画质，支持3D插帧。

续航方面，OPPO Find X8s通过新一代硅负极技术打造了冰川电池，实现了5700mAh超大电池，并且支持80W有线快充、50W无线快充以及10W无线反充，续航表现看齐大杯甚至超大杯旗舰。

影像方面，OPPO Find X8s采用了旗舰后置三摄组合，包括一颗采用索尼IMX906传感器的5000万像素主摄和一颗采用三星JN5传感器的5000万像素潜望式长焦镜头，长焦支持3.5倍光学变焦，拍照能力强大。

此外，OPPO Find X8s还支持弱网通信、无网畅聊、一碰互传、IP68/IP69防水防尘、X轴线性马达、超线性双扬、红外遥控等功能，配置全面。

价格方面，OPPO Find X8s共推出了五个版本，首发即支持国补。具体价格为:12GB+256GB版本3699元、16GB+256GB版本3899元、12GB+512GB版本4199元、16GB+512GB版本4499元、16GB+1TB版本4999元。

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