FF：FX车型今年6月发布 未来几周内开启付费预订

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:北京时间2025年4月7日消息，Faraday Future（FF）在其洛杉矶总部举办了首场 FX AIEV 共创体验活动。此次活动是 FF 面向公司员工的一次内部体验，旨在展示 FX 品牌首款车型的原型测试车，并分享品牌最新进展与2025年目标愿景。

活动期间，FF 员工亲身试驾了多款 FX 原型测试车，感受了车辆的性能与驾驶体验。FX 全球 CEO Max Ma 为活动致辞，介绍了 FX 品牌的发展情况。他透露，FX 品牌首款车型的首个产品发布会计划于2025年6月召开，付费预订将在未来几周内开启。此外，更多沉浸式试乘试驾活动也将陆续展开，以进一步推广 FX 品牌。

FX 品牌的三阶段测试与验证项目已经启动，旨在确保产品在质量、性能、技术与整体用户体验方面达到 FF 设定的高标准。这一项目将为 FX 品牌的首款车型在2025年底正式下线奠定坚实基础。

FX 品牌聚焦大众市场，是 FF 产品战略新篇章的重要组成部分。目前，FX 品牌规划了三款车型，包括 “Super One”、FX5与 FX6，定价区间覆盖2万至8万美元的主流市场。自2025年初以来，FX 品牌发展势头良好。其中，FX Super One 预计将在2025年6月正式发布;两辆 FX6原型测试车近期已运抵洛杉矶，正在接受包括高级驾驶辅助系统（ADAS）在内的全方位测试与验证。

Faraday Future 是一家总部位于美国加州的全球共享智能电动出行生态公司。自2014年成立以来，公司致力于通过创新技术与智能驾驶体验颠覆汽车行业。FF 的旗舰车型 FF912.0Futurist Alliance 体现了其对奢华、创新与性能的追求。新的 FX 战略旨在推出配备先进豪华技术的量产车型，目标是覆盖更广泛的中低端市场。

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