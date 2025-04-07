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vivo X200 Ultra发布会定档：将于4月21日发布

2025-04-07 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:今日，vivo正式对外宣布，其备受科技爱好者关注的X系列春季新品发布会已确定于4月21日19:00盛大启幕，届时将携vivo X200s与vivo X200Ultra两款旗舰机型震撼登场，为消费者带来一场视觉与技术的双重盛宴。

作为vivo影像技术的集大成者，vivo X200Ultra凭借其卓越的影像配置，被誉为新一代“影像灭霸”。该机后置搭载了5000万像素1英寸超大底主摄，辅以5000万像素超广角镜头与2亿像素潜望式长焦镜头，构建起一套覆盖广泛拍摄场景的顶级影像系统。尤为值得一提的是，vivo X200Ultra精心选用了35mm、50mm、85mm及135mm四大经典人像焦段，其中35mm与85mm焦段更是配备了顶级传感器，使得自然虚化效果与发丝细节处理均达到了前所未有的高度。

新一代影像灭霸！vivo X200 Ultra发布会定档： 4 月 21 日见

vivo产品经理韩伯啸在介绍中透露，vivo X200Ultra的人像模式创新性地支持了高像素模式同步开启，而夜景人像模式则融入了全新的负片风格，为用户提供了更加丰富的拍摄体验。此外，该机还搭载了VS1与V3两颗专业影像芯片，通过模拟单反相机的变焦闪光灯技术，有效改善了夜景拍摄中的光源条件，从根本上解决了复杂光线环境下的摄影难题。

在长焦拍摄方面，vivo X200Ultra同样展现出了非凡的实力。其搭载的第二代85mm蔡司APO2亿长焦镜头，首次引入了超光棱镜（Power Prism）技术，光圈显著增大，进光量提升了38%，使得2亿像素的解析力得以充分发挥。同时，防抖性能也提升了40%，让用户在拍摄远距离景物时也能获得清晰稳定的画面。

除了影像系统的全面升级，vivo X200Ultra在其他配置方面同样不容小觑。据爆料，该机正面配备了一块6.82英寸等深四曲屏，顶配版本还支持北斗三号短报文功能，电池容量约为6000mAh，支持90W快充技术，并具备IP68与IP69级别的防水性能，为用户提供了更加全面与可靠的使用体验。

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