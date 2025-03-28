华为FreeBuds 6悦彰耳机今日正式开售：售价999元

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:在上周Pura X的发布会上，华为推出了其最新产品——FreeBuds6半开放悦彰耳机。这款耳机于今日上午10:08正式开售，定价为999元。

华为FreeBuds6以其独特的水滴造型吸引了众多消费者的目光。全曲面一体化工艺的应用，使得耳机的线条优雅流畅，极具美感。同时，该耳机还提供了极光紫、星空黑、天际白三款配色供消费者选择，满足不同人群的个性化需求。

作为业界首款超感知原声双单元的半开放TWS耳机，华为FreeBuds6在音质方面表现出色。其低音下潜至14Hz，高音上探至48kHz，并支持2.3Mbps无损传输，为用户带来极致的听觉享受。

值得一提的是，华为FreeBuds6还具备双向静谧通话功能。即使在演唱会等噪音高达95dB的极端环境下，该耳机也能有效降低背景噪音，确保通话的清晰度。这一功能无疑为用户提供了更加便捷、高效的通话体验。

在续航方面，华为FreeBuds6同样表现出色。单耳机续航时间可达6小时，整机最长续航时间更是高达36小时。此外，该耳机还支持快速充电功能，仅需5分钟就能为耳机提供2.5小时的播放时间。

除此之外，华为FreeBuds6还具备IP54级防尘防水、智能翻译、听力保护等多种实用功能。其中，独家星闪查找功能更是为用户解决了耳机丢失的难题。通过星闪技术提升定位精度，用户可以在室内地图及楼层精准查找耳机位置。

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