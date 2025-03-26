何小鹏：MONA M03超4成车主是女性 交付将破10万辆

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:小鹏汽车董事长何小鹏近日预告，小鹏MONA M03的交付量即将在下周正式达到10万辆的里程碑。这一成绩的取得，不仅彰显了小鹏汽车在新能源汽车市场的强劲竞争力，也揭示了其独特的用户群体特征。

据何小鹏分享的数据，小鹏MONA M03的车主中，大部分年龄在30岁以内，其中00后占比超过两成，女性车主更是占比超过四成。这一比例在新能源汽车市场中尤为突出，显示了小鹏MONA M03在年轻消费者，尤其是年轻女性消费者中的受欢迎程度。

小鹏MONA M03之所以能够在市场上取得如此佳绩，价格因素无疑起到了重要作用。该车于去年8月27日正式上市，起售价仅为11.98万元，性价比极高。自上市以来，小鹏MONA M03便以其出色的性能和配置赢得了消费者的青睐，首月交付量便突破万辆，创下了新势力纯电轿车首月交付量的新纪录。

在车辆配置方面，小鹏MONA M03同样表现出色。其长宽高分别为4780/1896/1445mm，轴距为2815mm，定位于紧凑纯电轿车，拥有0.194的超低风阻，是风阻最低的纯电掀背轿车之一。内饰设计简约而不失科技感，配备有同档位最大超清大屏，尺寸达到了15.6英寸，内置8155座舱芯片和16GB大运行内存，保证了车机的流畅度。同时，音响系统也全面越级对标，为用户提供了极致的听觉享受。

在动力方面，小鹏MONA M03提供140kW和160kW两种电机选择，匹配51.8/62.2kWh磷酸铁锂电池，CLTC工况续航里程分别为515/620km，百公里能耗仅11.5kWh。这些出色的性能参数和配置，使得小鹏MONA M03成为了市场上备受瞩目的新能源车型之一。

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