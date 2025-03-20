周鸿祎：主动拥抱AI 强迫自己用三个月就会成为专家

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:近日，360创始人周鸿祎在一则视频中分享了自己对AI技术学习的看法。他提到，只要强制自己使用AI技术三个月，就能逐步成为AI领域的专家。这一观点引起了广泛关注。

周鸿祎指出，随着AI技术的迅猛发展，很多人因为时间紧迫、动力不足或对技术理解有限而不敢涉足这一领域。他鼓励大家要克服这些心理障碍，主动拥抱AI，通过持续的使用和实践来积累知识和经验。周鸿祎认为，技术的掌握不仅依赖于专业的学习，更重要的是个人的投入和坚持。

他强调，时间的价值在于如何利用。只有愿意投入精力和时间，强迫自己进入一个新的领域，才能取得真正的进步。周鸿祎用自己的经历为例，鼓励大家勇敢地迈出第一步，通过实践来提升自己的AI技能。

此外，周鸿祎还就政府和企业如何在内部有效应用大模型提出了建议。他总结了八个关键要素，包括普及AI知识、选择适合的基座大模型、寻找实际应用场景、打造知识库、构造智能体等。这些要素对于政府和企业来说，是实现AI技术内部应用的重要指导。

周鸿祎的这番言论不仅为AI技术的普及提供了有力的支持，也为个人在AI领域的学习和发展指明了方向。他相信，只要大家愿意投入时间和精力，坚持实践，人人都有可能成为AI领域的专家。

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