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iPhone 17 Pro系列后置升级为4800万三摄 前置像素也提升

2025-03-19 10:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:近日，知名分析师Jeff Pu透露了苹果即将发布的iPhone17Pro和iPhone17Pro Max的最新配置信息。据Jeff Pu爆料，这两款新机将在摄像头配置上进行重大升级，彻底告别1200万像素。

具体来说，iPhone17Pro系列将配备三颗4800万像素的摄像头，包括主摄、超广角以及潜望长焦镜头。这一升级标志着苹果Pro系列机型将全面进入4800万像素时代，结束了长期以来祖传的1200万像素配置。值得一提的是，当前iPhone16Pro和iPhone16Pro Max虽然主摄和超广角已升级为4800万像素，但长焦镜头仍为1200万像素，而iPhone17Pro系列则实现了三摄全面升级。

苹果5

此外，iPhone17Pro系列的前置摄像头也将迎来升级，从1200万像素提升至2400万像素，进一步提升自拍效果和视频通话体验。

除了摄像头升级外，Jeff Pu还爆料称iPhone17Pro将配备12GB内存，相较于iPhone16Pro的8GB内存有所提升。这一内存升级将有助于提升Apple Intelligence的AI能力以及多任务处理能力，为用户提供更加流畅的使用体验。

在屏幕尺寸方面，iPhone17Pro将配备6.3英寸屏幕，而iPhone17Pro Max则配备6.9英寸屏幕。两款新机均将标配A19Pro芯片，该芯片基于台积电第三代3nm制程制造，性能表现值得期待。

综上所述，苹果iPhone17Pro系列在摄像头、内存、屏幕尺寸以及芯片配置等方面均进行了全面升级，为用户带来更加出色的使用体验。这一系列的升级也标志着苹果在智能手机领域持续创新，不断引领行业潮流。

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