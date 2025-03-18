苹果放弃无接口版iPhone 17 Air 只为遵循欧盟法规

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:近日，苹果知名记者Mark Gurman透露了一则关于苹果未来产品规划的重要信息。据他所述，苹果曾计划在其即将推出的iPhone17Air上彻底取消USB-C接口，转而完全依赖MagSafe无线充电技术。然而，这一大胆设想最终并未成为现实，苹果决定保留USB-C接口，以避免可能的法律风险和用户不满。

此前，苹果在iPhone15系列中已经放弃了传统的Lightning接口，转而采用了USB-C接口。这一变化背后的主要原因是欧盟在2022年通过的一项法律，该法律要求科技公司在充电端口上使用通用标准，即USB-C。尽管该法律严格来说仅适用于欧盟地区，但苹果选择了在全球范围内统一采用USB-C接口，以避免在欧洲市场推出特供机型。

对于iPhone17Air取消USB-C接口的设想，苹果最终选择放弃的原因是多方面的。一方面，如果苹果真的取消了USB-C接口，可能会激怒欧盟监管机构，从而面临法律处罚。另一方面，完全去除iPhone的充电端口也可能引发用户的不满，因为USB-C充电器和数据线已成为全球通用的充电标准，取消接口将大幅降低产品的灵活性。

值得注意的是，尽管苹果在iPhone17Air上保留了USB-C接口，但该机型在设计上仍然进行了一些创新。为了追求极致的超薄设计，iPhone17Air砍掉了物理SIM卡槽，转而支持eSIM技术。eSIM是一种嵌入式SIM卡技术，可以直接集成在设备主板中，通过远程下载配置文件实现网络连接，从而节省了设备内部空间。

（举报）