美的回应强制18点20下班：正是我们 消息属实

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:近日，美的集团关于工作时间的调整引起了广泛的社会关注，网友们对此表达了羡慕之情。据报道，美的集团自本周起，开始严格执行新的工作制度，要求各部门领导严格把控加班情况，明确规定下午6点20分后不得有员工继续留在公司加班，并禁止员工在就餐后再返回工作岗位继续工作的行为。

为了确保这一新规的有效实施，美的集团的HR部门一到下班时间便开始逐个部门提醒员工按时下班。这一举措不仅体现了公司对员工工作与生活平衡的重视，也彰显了其倡导高效工作的决心。

针对此次调整，美的集团回应称，早在今年年初，公司就已经制定了关于简化工作方式要求的“六条禁令”，其中包括严禁下班时间开会和形式主义加班等规定。这些禁令旨在提高内部沟通效率，减少不必要的加班，让员工有更多时间用于个人生活和家庭。

具体而言，美的集团要求内部沟通禁止使用PPT，除非在特定情况下，如技术方案、财务通报等，且PPT内容需简洁明了。同时，公司严禁任何形式的代写材料行为，包括高层领导在内，所有个人汇报材料均需亲自撰写。此外，美的还强调高效会议的重要性，严格禁止下班后开会及形式主义加班，并减少微信群数量，杜绝形式主义行为。

在数字化管理方面，美的集团要求减少手工报表和作业，全面禁止手工发送日报，利用数字化看板等工具提升管理效率。公司文件明确指出，任何不以用户为中心、不以业务为中心、不以一线为中心，不产生价值、不增加收入的工作都属于表演式工作，需要全员果断简化，将节约的时间用于对用户有价值的事务上。

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