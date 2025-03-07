AI日报：X官方账号被冻结！Manus平替开源版来袭；腾讯混元图生视频模型开源；Mistral AI推世界OCR

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1、三小时复刻Manus!OpenManus横空出世，斩获GitHub3000+星标

OpenManus项目在短短三小时内复刻了Manus智能体，并迅速在GitHub上获得了超过3300个星标。该项目的安装过程简单易行，仅需修改配置文件即可使用。OpenManus集成了多个顶级大模型，展现出强大的任务处理能力，能够将复杂任务分解为清晰步骤，生成详尽报告。

【AiBase提要:】 ✨ OpenManus在三小时内复刻了Manus智能体，迅速获得3300+星标。 🛠️ 安装过程简单，只需修改config.toml即可开始使用。 🤖 集成多个顶级大模型，展现出强大的任务处理能力，能够生成详尽的SEO优化报告。 详情链接:https://github.com/mannaandpoem/OpenManus

2、别抢Manus邀请码了!CAMEL-AI0天复刻Manus通用智能体OWL震撼登场

CAMEL-AI团队推出的OWL项目为开源社区带来了新的希望，凭借其在GAIA基准测试中取得的优异成绩，OWL成为开源框架的佼佼者。与Manus相比，OWL不仅完全开源，还提供了灵活高效的多智能体协作能力和强大的任务自动化功能。

【AiBase提要:】 🌟 OWL在GAIA基准测试中取得58.18的高分，成为开源框架榜首，超越Huggingface的Open Deep Research。 🔧 OWL完全开源，开发者可在GitHub上clone代码，参与框架建设，体验强大的多智能体协作能力。 📈 CAMEL-AI团队积极规划未来，包括撰写技术博客和增强工具生态，致力于复刻并超越Manus的功能。 详情链接:https://github.com/camel-ai/owl

3、阿里通义千问推理大模型QwQ-32B勇夺全球开源社区榜首

阿里巴巴推出的QwQ-32B推理模型在HuggingFace的榜单上夺得第一名，展现出卓越的性能，超越了多款知名模型如微软的Phi-4和DeepSeek-R1。该模型在数学、代码处理等方面表现出色，且由于其较小的参数量，能够在消费级显卡上实现本地部署，降低了应用成本。

【AiBase提要:】 🌟 QwQ-32B模型在HuggingFace榜单上位居第一，超越多个知名模型。 💡 该模型在性能与应用成本上实现突破，支持消费级显卡的本地部署。 📈 多项基准测试中表现优异，与最强模型DeepSeek-R1相媲美。

4、腾讯混元发布图生视频模型HunyuanVideo-I2V，并上线对口型等玩法

腾讯近日开源了其新研发的图像转视频生成框架HunyuanVideo-I2V，旨在推动开放源代码社区的探索。该模型能够将静态图像转换为动态视频，用户只需上传图片并描述动态效果，即可生成生动的短视频。HunyuanVideo-I2V结合了多模态大语言模型，增强了对图像语义的理解。

【AiBase提要:】 🖼️ HunyuanVideo-I2V允许用户将静态图像转换为生动的视频，用户只需上传图片并描述动态效果。 🎶 模型能够自动配上背景音效，增强视频的趣味性和吸引力，同时支持对口型功能，让人物“说话”或“唱歌”。 🌐 开源内容包括模型权重和推理代码，开发者可在GitHub和HuggingFace下载，已有900多个衍生版本。 详情链接:https://video.hunyuan.tencent.com/ github：https://github.com/Tencent/HunyuanVideo-I2V

5、号称全球性能最高!Mistral 发布全新 OCR API 全方位解析文档

Mistral推出的OCR API，Mistral OCR，旨在提升企业文档理解能力，能够精准提取各种文档中的信息并整理为结构化数据。它支持多语言和多模态处理，保留文档格式，提供自托管选项，并与大型语言模型集成，极大地提升了文档处理的速度和准确性。对于面临非结构化数据挑战的企业而言，Mistral OCR无疑是一项革命性的技术，助力企业实现数字化转型。

【AiBase提要:】 📝 Mistral OCR支持多种语言和文档格式，能够精准提取手写、打印文本及复杂图表，提升文档处理能力。 🔒 提供本地部署选项，满足企业对数据安全和合规性的严格要求，确保敏感信息的安全处理。 ⚡ Mistral OCR在性能上表现优越，处理速度可达每分钟2000页，显著提高文档处理效率。 详情链接:https://mistral.ai/news/mistral-ocr

6、出门问问发布TicVoice7.0支持超自然语音克隆与跨语种生成能力

出门问问与多所顶尖高校合作，推出了新一代语音生成模型TicVoice7.0，标志着语音生成技术的重大突破。该引擎采用创新的BiCodec编码技术，显著提升了语音克隆能力和情感表现力，用户可通过个性化定制获得专业级的语音体验。

【AiBase提要:】 🎤 TicVoice7.0采用BiCodec编码技术，实现语音token与文本token的高度统一，提升生成效率与可控性。 🌟 该引擎在音色相似度和情感表现力上显著提升，国际通用MOS评分从3.9提升至4.2，提供更自然的听感体验。 📈 用户可通过调整性别、语速等属性进行个性化定制，获得播音级专业配音体验，MOS评分达到4.7，适用于影视、游戏等场景。

7、Windsurf Wave4版本发布，新增预览功能、支持指哪改哪

Codeium最新发布的Windsurf Wave4为程序员带来了全新的编码体验，特别是新增的预览功能使得修改代码时能够即时看到效果，极大提升了编码效率。Tab to Import功能让添加依赖变得更加轻松，Cascade小助手则为下一步操作提供智能建议。

【AiBase提要:】 🔍 预览功能让你在修改代码时即时查看效果，提升编码效率。 ⌨️ Tab to Import功能简化了依赖包的添加过程，极大提高了工作流。 🛠️ Linter集成实时检查代码质量，确保生成代码的准确性。 详情链接:https://codeium.com/blog/windsurf-wave-4

8、Anthropic Console新平台上线，支持团队协作编辑管理promp功能

Anthropic最近对其开发者平台进行了重要升级，推出了全新的团队协作功能和Claude3.7Sonnet模型的扩展推理能力，旨在解决企业在人工智能实施中的痛点。新功能包括可分享的prompts、思考可视化和自动生成高质量prompts的工具，极大提升了团队协作效率和模型性能，确保开发者能够更轻松地管理和优化他们的AI模型。

【AiBase提要:】 🤝 升级后的Anthropic Console支持团队协作，提供可分享的prompts功能，提升协作效率。 🧠 Claude3.7Sonnet模型支持扩展思考过程的可视化，增强了模型的响应能力和思考预算控制。 ⚙️ Console提供自动优化和模型响应评估功能，帮助用户生成高质量的prompts并进行有效测试。 详情链接:https://www.anthropic.com/news/upgraded-anthropic-console

9、Manus回应官方X账号被冻结:与加密货币诈骗无关

Manus联合创始人季逸超对公司官方X账号被冻结事件进行了回应，强调该事件与加密货币诈骗无关，并表示Manus从未参与任何加密货币项目。公司正在采取法律行动以保护品牌形象，并鼓励用户举报可疑账户。同时，Manus预计将在未来几天内恢复账号运营，并继续通过其他社交媒体与用户沟通。

【AiBase提要:】 🔒 官方X账号因可能与加密货币诈骗有关而被冻结，Manus正在与X团队合作解决问题。 🚫 Manus声明未参与任何加密货币项目，冒名顶替者均属欺诈行为，已采取法律行动。 📈 Manus是全球首款通用Agent产品，能独立执行复杂任务，应用于多种场景。

10、稳居第一!ChatGPT周活跃用户数达4亿，仅用六个月实现翻倍

根据Andreessen Horowitz发布的报告，OpenAI的ChatGPT在2024年下半年展现了惊人的用户增长，周活跃用户数在短短六个月内翻倍，达到4亿。自2022年推出以来，ChatGPT的用户增长速度令人瞩目，尤其是其不断迭代的功能和模型，如GPT-4o和高级语音模式，极大推动了用户的持续增长。

【AiBase提要:】 📈 ChatGPT周活跃用户数在2024年短短六个月内翻倍，达到4亿，展现出惊人的增长势头。 🛠️ 其不断迭代升级的功能和模型是用户增长的关键，特别是GPT-4o和高级语音模式的推出。 📱 ChatGPT在移动端表现稳健，移动用户占其周活跃用户的43.75%，显示出强大的用户粘性。

11、腾讯元宝功能上新:允许分享长图时是否展示AI思考过程

腾讯元宝推出新功能，用户在分享长图时可以选择是否展示AI的思考过程，提升了使用AI助手的灵活性和体验。此功能允许用户根据需求分享短图或长图，操作简单，用户可随时中断思考过程，增强了个性化和多样化的分享内容。

【AiBase提要:】 🖼️ 用户可以选择分享短图或长图，提升分享内容的个性化。 ⏸️ 允许用户在分享时中断AI的思考过程，灵活调整分享内容。 💻 腾讯元宝支持多平台使用，包括Windows、macOS、iOS和Android。

12、佳士得首场 AI 艺术拍卖引发争议，成交额达72.8万美元

近日，佳士得拍卖行举办了首场以人工智能为主题的艺术拍卖会，吸引了全球的关注与争议。此次拍卖会的成交额高达728，784美元，显示出年轻群体对数字艺术的浓厚兴趣。然而，超过5，600名艺术家联合签署公开信，抗议此次拍卖，认为许多作品侵犯了版权。

【AiBase提要:】 🖌️ 超过5，600名艺术家签署公开信，要求佳士得取消 AI 艺术拍卖，认为 AI 作品侵犯了版权。 💰 佳士得拍卖会最终成交额达到728，784美元，最高成交作品为《机器幻觉》，价格为277，200美元。 🌍37% 的参与者为首次注册用户，48% 的竞标者为年轻的千禧一代和 Z 世代，显示出他们对数字艺术的兴趣。

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