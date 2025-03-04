苹果CEO库克：M4 MacBook Air预计本周发布

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:苹果公司首席执行官蒂姆·库克近日透露，苹果将在本周推出全新产品，并特别提到了关键词“Air”。这一消息迅速引发了科技爱好者和消费者的广泛关注。

结合库克所透露的关键词“Air”，市场普遍猜测苹果即将发布的新品将包括M4MacBook Air、iPad Air以及iPhone17Air等多款产品。然而，据可靠消息透露，iPad Air和iPhone17Air并不会在本周内登场，因此本周的主角无疑是M4MacBook Air。

M4芯片作为苹果最新一代的处理器，首次搭载于iPad Pro上，其采用了先进的第二代3nm制程技术，内含高达280亿颗晶体管，统一内存带宽更是达到了惊人的120GB/s。CPU部分，M4配备了4个性能核和6个能效核，均搭载了新一代的机器学习加速器，为用户带来更加流畅和高效的使用体验。而在GPU方面，M4则采用了全新的10核架构，并具备动态缓存的强大功能，支持硬件加速的网格着色、光线追踪等先进技术，进一步提升了图形处理能力。

除了搭载强大的M4芯片外，新款MacBook Air在内存配置上也进行了全面升级。顶配版将配备高达32GB的内存，而标配版则起步为16GB内存，这一配置无疑将使其成为苹果史上性能最强劲的Air系列笔记本。

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