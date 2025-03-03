雷军否认穿皮夹克抄袭黄仁勋：每个人家里都有皮衣

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:在上周的小米SU7Ultra发布会上，雷军以一袭帅气的皮衣亮相，瞬间吸引了众多网友的目光。这一造型不仅引发了广泛的讨论，还让不少网友将其与英伟达创始人黄仁勋联系起来，甚至调侃雷军是在“抄袭”黄仁勋。

面对网友的调侃和质疑，雷军在近日的一场直播中坦然回应。他表示，选择皮夹克是因为它比较容易配得上Ultra这种极致驾驶的风格。雷军透露，当时同事们挑选了三四件皮夹克供他选择，他最终从中挑选了一件。没想到这件皮夹克如此受欢迎，还登上了热搜。

对于“抄袭黄仁勋”的言论，雷军表示在发布会前就有所预料。他说:“我要穿皮夹克，肯定很多人说你抄那个NVIDIA的老板黄仁勋。”但雷军强调，皮衣并不是黄仁勋的专利，他反问:“好像我在认识黄仁勋之前，每个人家里是不是都有两三件皮衣?难道我一穿皮夹克就是抄黄仁勋?我一穿西服就是抄马斯克?这太滑稽了。”

以往雷军穿西服时，有网友称他抄袭马斯克;而在手机发布会上穿T恤、牛仔裤时，又被说是抄袭乔布斯。对于这些言论，雷军此前就曾回应称，他穿的其实就是工程师平时穿的，凡客的T恤、牛仔裤和帆布鞋。这一回应不仅展现了雷军的豁达态度，还意外地带火了凡客品牌，其官方店铺一度出现卖断货的情况。

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