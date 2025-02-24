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苹果M4版MacBook Air或将下月发布：性能显著提升

2025-02-24 15:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:知名苹果分析师Mark Gurman近日透露，苹果公司正紧锣密鼓地筹备在3月份推出两款全新MacBook Air笔记本，分别是13英寸和15英寸版本，这两款产品将搭载最新M4芯片。目前，苹果的内部营销、销售及零售团队已全面进入备战状态，为新品上市做好充分准备。

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性能方面，根据Geekbench的测试数据，M4MacBook Air在Metal图形测试中的得分高达54806分，相较于搭载M3芯片的MacBook Air，性能提升了33%。这一得分仅比配备M4芯片的MacBook Pro低5%，后者得分为57603分。考虑到两者之间的价格差异，M4MacBook Air在性能上的表现无疑令人印象深刻。

除了性能上的显著提升，新款MacBook Air在其他方面的改进预计相对有限。据推测，新款产品可能会升级到支持Thunderbolt4接口，并配备支持“人物居中”功能的摄像头，以进一步提升用户体验。

随着发布日期的临近，众多果粉对M4版MacBook Air的期待之情日益高涨。这款性能接近MacBook Pro、同时保持轻薄便携特性的笔记本，无疑将成为市场上的一大亮点。

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