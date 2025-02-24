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小米15 Ultra正式亮相：外观采用双拼色方案 带角标

2025-02-24 10:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:在官宣发布会时间后，小米公司今日正式公布了小米15Ultra的外观设计。这款新机型的外观与此前曝光的真机图一致，将推出一款独特的双拼配色方案。当用户横向握持手机时，上半部分为银色，下半部分则为黑色素皮，整体设计与徕卡相机有着异曲同工之妙。

尤为引人注目的是，小米15Ultra的右上角设计有“Ultra”角标，并配以红色标注，使得整机在视觉上更具复古相机的韵味。

相机模组方面，小米15Ultra延续了经典的大圆设计方案。主摄、直立长焦和超广角三颗摄像头呈横向排布，而右上角则单独放置了潜望长焦镜头。这一设计极具辨识度，尤其是潜望长焦镜头因升级了2亿像素传感器而体积明显加大。据悉，该镜头将支持100x AI融合变焦，能够实现超远距离拍摄，且细节清晰。

主摄方面，小米15Ultra采用了1/0.98英寸的YT900传感器，这也是目前行业内性能最强的传感器之一。此外，该机型还配备了5000万像素的直立人像长焦镜头和5000万像素的超广角镜头，进一步提升了拍摄性能。

正面设计上，小米15Ultra采用了2K全等深四微曲屏幕，并支持超声波屏幕指纹技术。核心配置方面，该机型搭载了高通骁龙8至尊版处理器，拥有高达16GB的内存，并支持卫星通信功能。

小米15 Ultra外观首度公布：确认双拼色方案 带角标

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