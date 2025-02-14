AI日报：百度文心大模型4.5系列将开源；昆仑万维发布世界模型Matrix-Zero；苹果预计2025年中将AI功能引入中国iPhone

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、百度:将在未来几个月推出文心大模型4.5系列 并于6月30日起正式开源

今日，百度公司宣布将在未来几个月推出文心大模型4.5系列，并计划于6月30日正式向公众开源。这一举措不仅展示了百度在人工智能领域的持续创新能力，还将大幅提升用户的访问体验。文心一言还将于4月1日起全面免费，并推出深度搜索功能，进一步丰富用户的使用场景。

【AiBase提要:】 🚀 文心大模型4.5系列将在未来几个月推出，并于6月30日开源。 💡 文心一言将于4月1日免费向所有用户开放，提升用户体验。 🔍 新推出的深度搜索功能支持多模态输入输出，提供专业级内容回复。

2、昆仑万维发布Matrix-Zero世界模型 支持3D场景、可交互视频生成

2025年2月14日，昆仑万维集团推出Matrix-Zero世界模型，标志着中国在空间智能领域的重要进展。该模型包括3D场景生成和可交互视频生成两个子模型，旨在通过AI技术重塑数字内容创作模式，推动影视制作、游戏开发等行业的创新发展。

【AiBase提要:】 🖼️ Matrix-Zero包含3D场景生成和可交互视频生成两个子模型，推动数字内容创作的创新。 🎮3D场景生成大模型支持用户输入图片生成可探索的真实3D场景，具备动态场景生成能力。 📽️ 可交互视频生成大模型允许用户通过输入控制视频视角和运动轨迹，实现流畅的交互体验。

3、Pika推出Pikamemes应用:自拍照秒变个性化GIF，各种心情随意切换

Pika Labs近期推出的Pikamemes应用，利用强大的AI技术为用户提供个性化GIF表情包制作服务。用户只需上传自拍照，选择心情模板，便能轻松生成与心情匹配的GIF，极大丰富了社交媒体的表达方式。未来，Pika Labs计划进一步优化应用功能，增加更多模板和特效，提升用户体验。

【AiBase提要:】 📸 用户可以通过上传自拍照和选择心情模板，轻松生成个性化GIF表情包。 🎨 应用提供丰富的模板和风格，满足不同用户的需求和喜好。 🌐 用户可将制作的GIF分享到社交平台，增加互动乐趣。 详情链接:https://apps.apple.com/us/app/pika-ai-video/id6680155400

4、谷歌Gemini推出 “全局记忆” 功能，让AI记住你的每一次对话

谷歌推出了Gemini AI的“全局记忆”功能，旨在提升用户与AI之间的互动体验。该功能允许AI记住与用户的所有对话，使得交流更加自然流畅。用户在使用Gemini Advanced服务时，可以方便地回顾和总结之前的对话内容，提升讨论的深度。此外，谷歌还注重用户隐私，允许用户随时管理自己的聊天记录，确保数据安全。

【AiBase提要:】 🌟 Gemini AI推出“全局记忆”功能，能够记住用户与其的所有对话。 📱 目前需订阅Gemini Advanced服务体验，暂时只支持英语，未来将支持更多语言。 🔒 用户可随时管理自己的聊天记录，确保隐私得到保护。

5、Windsurf Wave3更新发布:增强AI编辑体验 Tab键光速跳转代码，Turbo模式解放双手!

Exafunction团队最近推出了Windsurf系列的Wave3更新，旨在提升用户在Windsurf编辑器中的体验。此次更新引入了多项新功能，包括模型上下文批协议（MCP）支持、Tab跳转、Turbo模式等，极大地增强了编辑效率和用户体验。

【AiBase提要:】 🆕 模型上下文协议（MCP）支持，允许安全访问和利用信息，增强Cascade功能。 🔄 Tab跳转功能提升文本编辑效率，用户可享受自动补全和超级补全建议。 ⚡ Turbo模式减少低级别任务时间投入，帮助用户专注于高阶任务，提高工作效率。 详情链接:https://codeium.com/blog/windsurf-wave-3

6、ChatGPT上线全新个性化用户自定义指令功能

ChatGPT推出了个性化用户自定义指令功能，允许用户根据需求设置GPT的性格。这一功能使得ChatGPT能够提供更具个性化的回复，用户可以设定称呼、职业背景和所需特质，从而增强互动体验。此外，用户还可以启用高级功能，如网页搜索和图像生成，以满足多样化的需求。

【AiBase提要:】 🌟 用户可以自定义ChatGPT的个性化指令，调整其对话风格。 🛠️ 设置包括称呼、职业背景和所需特质，增强互动体验。 🔧 提供高级功能选择，如网页搜索和图像生成，满足多样化需求。

7、Anthropic即将发布混合AI模型:兼顾速度与深度推理，成本可控

Anthropic即将推出一款全新的混合AI模型，该模型具备灵活切换快速响应和深度推理的能力，允许开发者精确控制计算资源的消耗。与OpenAI的固定设置不同，Anthropic的模型采用基于token的滑动比例，使得开发者可以根据需求在速度、性能和成本之间找到最佳平衡。

【AiBase提要:】 ⚙️ 该模型允许开发者在快速响应和深度推理模式之间灵活切换，提供前所未有的控制力。 💡 通过基于token的滑动比例，开发者可以精确控制计算资源的消耗，优化性能与成本。 🚀 在深度推理模式下，该模型在复杂编程任务中表现优异，展现出更强的理解和推理能力。

8、报道称苹果仍继续与百度合作为国行iPhone开发AI功能

苹果公司在与阿里巴巴建立合作关系的同时，仍然与百度保持紧密合作，致力于为中国iPhone用户开发多项人工智能功能。这一策略不仅展示了苹果在中国市场的灵活应对能力，还反映了其对多元化合作的重视。百度正在研发的新AI搜索功能和升级版Siri将被整合进苹果的“Apple Intelligence”智能套件中，旨在提升用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 苹果与百度持续合作，为中国iPhone用户开发新AI功能。 🤝 百度正在研发AI搜索和升级版Siri，纳入苹果“Apple Intelligence”套件。 📈 苹果多方合作应对中国市场竞争，同时探索更多AI技术合作可能性。

9、最强视频模型Veo2可以在YouTube上玩了

Veo2是Google DeepMind推出的最新一代AI视频生成模型，现已在YouTube的Dream Screen功能中上线，用户可通过文本提示生成高质量视频。该模型支持4K分辨率，具备多种视觉风格和专业摄影控制能力，极大丰富了YouTube Shorts的创作工具。未来，YouTube计划进一步拓展Veo2的功能，为创作者提供更多创作可能性。

【AiBase提要:】 🌟 Veo2是最新一代AI视频生成模型，支持4K分辨率和多种视觉风格。 🎨 用户可通过文本提示生成个性化视频背景，提升短视频创作的趣味性。 🚀 未来YouTube将拓展Veo2功能，允许生成六秒独立视频片段，增强创作灵活性。 详情链接:https://blog.youtube/news-and-events/veo-2-shorts/

10、苹果计划2025年年中之前将AI功能引入中国iPhone

苹果公司计划在2025年中期之前为中国市场的iPhone引入AI功能，旨在提升用户体验。为此，苹果将与阿里巴巴合作，开发本地化的AI功能。苹果CEO库克提到，新款iPhone将专注于“Apple Intelligence”，使Siri更加智能化，并具备文本润色和生成emoji的能力。

【AiBase提要:】 🤝 苹果与阿里巴巴合作，开发国行版iPhone的AI功能。 🗓️ 计划于2025年中期之前推出，目标是提升用户体验。 🚀 新功能将使Siri更智能，支持文本润色和emoji生成。

11、2025年十大 AI 技能，可以让你薪资增长高达47%

随着人工智能技术的飞速发展，AI技能的学习成为求职者和在职人员的热门选择。根据最新报告，AI课程的需求年均增长率达866%，企业对AI技能的渴求日益明显。掌握这些技能不仅能提升职业竞争力，还能显著提高薪资，尤其在销售、金融和业务运营等领域。

【AiBase提要:】 🌟 生成式 AI 的需求在过去一年中激增，企业对 AI 技能的渴求明显增加。 💰 掌握 AI 技能可以使薪资提升多达47%，尤其在销售、金融和业务运营等领域。 📚 在线学习平台为掌握 AI 技能提供了便利，适合不同人群的学习需求。

12、OpenAI 删除部分 ChatGPT 内容警告政策 以提升用户体验

OpenAI 最近对其人工智能聊天机器人 ChatGPT 进行了重要更新，决定删除某些内容可能违反服务条款时发出的警告信息。这一改变旨在减少用户在使用 ChatGPT 时遇到的无端拒绝回答的情况。尽管删除了这些警告，ChatGPT 仍然会对某些不当内容进行审查。

【AiBase提要:】 ✨ OpenAI 宣布删除 ChatGPT 中的内容警告，以提升用户体验。 🔍 尽管删除警告，ChatGPT 仍会拒绝某些不当内容的询问。 ⚖️ 此次变动可能受到政治压力的影响，引发对内容审查的关注。

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