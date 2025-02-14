TikTok重返美国App Store和Google Play商店

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据彭博社报道，在被美国应用商店下架近一个月后，短视频应用TikTok已重新回归苹果iPhone和其他Apple设备的App Store，以及Android手机和平板电脑的Google Play商店。

此次回归的直接原因是美国司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi）致信苹果公司，保证该公司不会因重新上架TikTok应用而受到任何罚款。

今年1月，为遵守美国政府禁止TikTok母公司字节跳动应用的法律，苹果和谷歌将TikTok从其应用商店中移除。尽管时任总统唐纳德·特朗普在1月20日签署了一项行政命令，指示司法部在75天内暂缓执行禁令，但苹果和谷歌此前一直拒绝恢复上架TikTok，理由是担心可能面临数十亿美元的巨额罚款。

截至目前，苹果和谷歌均未回应The Verge就收到邦迪信函一事的置评请求。TikTok和美国司法部的发言人也未对此事发表评论。

报道还指出，据称特朗普总统已任命副总裁JD Vance负责监督TikTok潜在出售事宜的谈判。

TikTok此次重返美国两大应用商店，标志着这款风靡全球的应用在美国市场经历了一段不确定时期后的重大转折。此举对TikTok在美国的业务运营和未来发展至关重要。事件后续发展以及TikTok潜在出售谈判的进展，仍有待进一步观察。

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