TikTok重返美国App Store和Google Play商店

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今日，短视频平台TikTok向美国用户发布通知，宣布TikTok正式停止在美国服务。TikTok已从美国的苹果AppStore和谷歌Play应用商店下架，TikTok美国区网站也已无法展示视频内容。面对这项无理法案，字节跳动曾明确表示，不会出售TikTok。
当地时间17日，短视频社交媒体平台TikTok首席执行官周受资通过TikTok发表视频讲话说称，将尽全力确保TikTok平台未来继续繁荣。当天早些时候，美国联邦最高法院裁定TikTok不卖就禁用”的法律不违宪，这意味着最高法院允许该法案按原计划于19日生效。特朗普日前表示，考虑在上任后发布行政命令，暂停执行TikTok销售或禁止法60至90天。
随着TikTok在美国的业务面临不确定性，字节跳动旗下的剪映国际版CapCut等多款应用日前也向美国用户推送了停止服务的通知。在此背景下Meta迅速出击，Instagram主管AdamMosseri宣布推出一款名为Edits的视频编辑应用，旨在填补CapCut下线后的市场空白。Edits将于2025年3月13日正式上线，目前已经在iOS应用商店开放预购，虽然Mosseri没有透露更多，但目的很明显是为了让人们记住这款应用程序。
最近这几天，中外网民属实有点聊嗨了。从自动缴猫税，到帮忙做作业，再到玩梗斗图，外国友人的迭代与进化过程中，离不开机翻闹出来的各种笑话，国内原住民在搭腔与热情接待时，也首次深刻体验到了AI手机的魅力。或许也意味着，AI手机正在迎来真正属于自己，一个最好的时代。
TikTok于上周在苹果应用商店下架，尽管目前TikTok恢复了服务，但这款应用仍然没有上架苹果AppStore。公开报道显示，TikTok在美东时间18日晚上关停了对美用户服务。在下架TikTok应用时，苹果表示，公司有义务遵守其运营所在地区的法律，按照规定，字节旗下的应用将从2025年1月19日起在美国地区的AppStore中无法下载或更新。
店小秘ERP接入TikTok墨西哥站2025年才刚刚启幕，TikTokShop的发展便牵动了无数跨境人的眼光：就在TikTok美区风雨飘摇之时，万众期待的TikTok墨西哥站重磅登场了，业内普遍将其视为开年第一波风口红利。店小秘ERP已第一时间接入TikTok墨西哥站，提供采集刊登、打单发货、客服管理、库存管理以及店铺利润等全流程解决方案。店小秘ERP接入TikTok墨西哥本土店敏锐地捕捉到行业变化之后，1月20日，店小秘ERP重磅接入Tiktok墨西哥本土店，针对上品、订单、发货、物流、客服、店铺利润等全流程，提供多种提效、降本的工具：提供关键词/链接/插件等采集方式，批量采集1688等货源平台商品；提供店铺搬家功能，支持同平台与跨平台店铺搬家；在线对接物流服务商及海外仓，一站式完成打单、申请运单号，快速发货；可设置赠品/审单/物流规则，系统根据规则自动完成指定动作；在线追踪物流状态，从店铺维度总览单店/多店的商品履约表现；总览单店/多店的退货退款详情，整体进度清晰可视；tiktok墨西哥店铺搬家tiktok墨西哥批量发品更多功能应用，前往店小秘ERP官网注册，免费使用。
今日，TikTok正式在美国停止服务。TikTok向美国用户推送信息称，很抱歉，TikTok目前无法使用。也就是1月19日，是TikTok不卖就禁”的最后期限。
TikTokPolicy在X平台正式发表声明，宣布TikTok正着手恢复对美国用户的服务。TikTok透露将与即将上任的美国总统特朗普携手，共同探索并制定一项旨在让TikTok继续在美国运营的长期解决方案。这无疑为TikTok在美国的未来带来了新的曙光。
今日，TikTokPolicy”在X平台发布声明称，正在恢复对美国用户的服务，并将与美国候任总统特朗普合作制定一项长期解决方案，让TikTok继续留在美国”。部分美国TikTok用户已经可以访问消息、查看个人资料并阅读App上的评论。在TikTok开始向美国用户发送关停通知后，字节跳动旗下海外应用CapCut、Lemon8、Gauth和Hypic也向美国用户推送了停止服务的通知。
TikTok公司表示，除非拜登政府向美国互联网服务商提出明确的不追责声明，否则该平台将于当地时间19日被迫关闭。TikTok在官网声明中表示，对TikTok1.7亿多美国用户来说，互联网服务商提供的技术支持至关重要。这意味着最高法院允许该法案按原计划于19日生效。