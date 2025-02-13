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真我GT7 Pro竞速版发布：3099元起 搭载骁龙8版

2025-02-13 11:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月13日 消息:今日上午，realme正式推出了真我GT7Pro竞速版智能手机

真我GT7Pro竞速版在配置上颇为亮眼，提供了多种存储组合以满足不同用户的需求。其中，12GB内存加256GB存储的版本定价为3099元，16GB内存加256GB存储的版本定价为3399元，12GB内存加512GB存储的版本定价为3699元，而最高配置的16GB内存加512GB存储版本则定价为3999元。此外，真我GT7Pro竞速版还提供了海王星和星迹钛两种时尚配色供消费者选择。

值得注意的是，realme徐起在发布会上特别指出，真我GT7Pro竞速版还支持国家补贴政策，补贴后消费者的到手价格将低至2634元起，进一步提升了该机型的性价比。

在核心配置上，真我GT7Pro竞速版搭载了一块6.78英寸的全面屏，后置摄像头组合为5000万像素加800万像素，前置摄像头则为1600万像素。同时，该机型还配备了一块大容量6500mAh的电池，并支持120W的闪充技术，为用户提供了持久的续航能力和便捷的充电体验。

与真我GT7Pro相比，竞速版在摄像头方面有所调整，砍掉了潜望长焦摄像头，并采用了光学指纹解锁方案。不过，真我GT7Pro竞速版也带来了全新的设计元素，如海王星配色，其后盖采用了零度风暴AG工艺，完美呼应了海王星的风暴和环带，展现出独特的波纹与气旋，融入了海王星标志性的冰冷气候与神秘光环，令人眼前一亮。

在散热方面，真我GT7Pro竞速版内置了11480平方毫米的冰芯散热系统，采用了开创性的全隔断一体化散热架构，有效降低了核心热源和边框的温度，无论是日常使用还是长时间游戏都能保持冷酷到底的表现。

骁龙8至尊版机型史上最低价！真我GT7 Pro竞速版发布：3099元起

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