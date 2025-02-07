东方甄选：造谣东方甄选收宣传费者被判赔36000元

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:近日，东方甄选官方微博发布消息称，北京互联网法院已对一起涉及抖音用户崔某的网络侵权案作出正式判决。该案源于崔某在抖音平台上发布针对东方甄选的不实言论，侵害了东方甄选的名誉权。

据悉，2024年6月22日，东方甄选受邀参加了由贵州省商务厅组织的“东方甄选贵州行”直播活动。然而，活动结束后，崔某利用其抖音账号“东坡妹妹”和“小王子的四十四次日落”，编造并发布了多条关于东方甄选的谣言。其中，崔某声称东方甄选在此次文旅直播活动中向贵州省政府部门收取了高达七位数的宣传费用，并谎称拥有相关沟通录音等证据，这些不实言论误导了大量网友。

据统计，崔某发布的谣言内容阅读量超过430万次，点赞数超过8000次，造成了广泛传播。面对这一情况，东方甄选于2024年6月29日发表声明，明确否认了向政府收取宣传费的说法，并强调其从不向任何企业或商家收取坑位费。

尽管东方甄选已公开澄清事实，但崔某仍继续发布侵权视频及不实言论，持续侵害东方甄选的商誉。对此，北京互联网法院经过审理认为，崔某发布的涉案言论不属实，对东方甄选的生产经营活动产生了消极影响，确实侵害了东方甄选的名誉权。

根据法院的判决，崔某需在判决生效十日内，使用其抖音账号“东坡妹妹”（抖音号:yingziwu9729）和“Lily”(抖音号:9797Lily)置顶发布致歉声明，向东方甄选公开赔礼道歉，持续时间不少于168小时，以消除影响、恢复东方甄选的名誉。同时，崔某还需赔偿东方甄选36000元。

此次判决不仅维护了东方甄选的合法权益，也提醒广大网友在社交媒体上发布信息时应保持理性，避免编造和传播不实言论，共同营造一个健康、和谐的网络环境。

（举报）