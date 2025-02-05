华为Mate 70 Pro+将开启90天预约申购

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:华为官方今日宣布，其旗舰机型Mate70Pro++将于2025年2月7日12时08分正式开启为期90天的预约申购活动。此次预约申购活动将采用随机顺序发货的方式，用户下单后只需耐心等待，无需再每天蹲点抢购。

据华为商城页面显示，Mate70Pro+全配色均已开放预约申购。该机型提供16GB+512GB和16GB+1TB两种存储版本，售价分别为8499元和9499元。其中，16GB+512GB版本有墨韵黑、羽衣白、金丝银锦和飞天青四款配色可选，而16GB+1TB版本则仅有羽衣白和飞天青两款配色供消费者选择。

Mate70Pro+在外观设计上亮点颇多，业界首发高亮钛中框，使得耐摔能力提升1倍，耐磨能力提升5倍。正面搭载第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升20倍，并支持IP68、IP69级别的防尘防水功能。机身背面则采用超耐用锦纤材质，抗冲击能力提升5倍，三者共同构成全新高亮钛玄武架构，确保整机更加全面可靠。

在影像方面，Mate70Pro+搭载后置四摄系统，包括50MP超聚光主摄、40MP超广角镜头、48MP潜望长焦镜头以及1.6MP红枫原色镜头，为用户带来更加出色的拍摄体验。

核心配置上，Mate70Pro+搭载华为自主研发的麒麟9020处理器，性能相较上一代麒麟9010有全面提升，为用户带来更加流畅的使用感受。

用户下单后，可在订单详情页查看根据排产状态刷新的预计发货时间。值得注意的是，同一产品每个用户限购一台。此次预约申购活动的开启，标志着华为Mate70Pro+正式向市场迈出重要一步，期待它能为用户带来更加出色的使用体验。

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