AI日报：​DeepSeek上线国家超算互联网平台；字节公开数字人视频生成框架OmniHuman；OpenAI更新Logo品牌形象

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1、国家队出手!国家超算互联网平台重磅上线deepseek，免费体验

中国人工智能初创公司DeepSeek在国家超算互联网平台上线了可视化界面功能，用户可以轻松体验其强大功能而无需复杂操作。平台提供全天候免费体验服务，用户只需在输入框中输入问题即可开始对话。DeepSeek以低廉的训练成本著称，其训练费用仅为OpenAI的5%到10%。国家超算互联网平台旨在连接算力产业资源，推动中国在人工智能领域的发展。

【AiBase提要:】 🌟 DeepSeek成功超越ChatGPT，成为美国应用下载榜的热门选择。 💡 用户可通过国家超算互联网平台便捷体验DeepSeek，提供全天候免费服务。 💰 DeepSeek以低廉的训练成本而闻名，成本仅为OpenAI的5%到10%。 详情链接:https://chat.scnet.cn/#/home

2、字节跳动推出 OmniHuman:从单张照片生成逼真全身动态视频

字节跳动的研究团队推出了名为 OmniHuman 的人工智能系统，能够将单张照片转化为逼真的全身视频，展示人物的自然动作和讲话。这项技术经过超过18700小时的人类视频数据训练，结合多种输入信号，显著提升了视频生成的质量。尽管其应用潜力巨大，尤其在数字娱乐和教育领域，但也引发了对合成媒体潜在误用的担忧。

【AiBase提要:】 🌟 OmniHuman 是一款新型 AI，能够将单张照片转化为逼真的全身视频。 📊 该技术经过18700小时的人类视频数据训练，结合多种输入信号以提升生成效果。 ⚖️ 尽管具有广泛应用潜力，但也引发了关于合成媒体可能被滥用的担忧。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2502.01061

3、OpenAI 全新品牌形象:更新 Logo 与字体，展现更人性化设计

OpenAI最近进行了全面的品牌重塑，推出了新的Logo、字体和配色方案，旨在塑造一个更具人性化的品牌形象。新Logo与旧Logo相比，虽然差异不明显，但在设计上更为细腻，流畅的线条和更大的中心空间使其更具亲和力。设计团队在过程中结合了AI工具与人类设计师的直觉，体现了人机结合的理念，展示了创新与人性化的完美结合。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI 进行全面品牌重塑，推出新 Logo 与字体，力求更人性化形象。 ✍️ 新 Logo 与旧 Logo 相比，中心空间更大，线条更流畅，体现了设计的细腻。 🤝 团队在设计中主要利用 AI 工具辅助计算，而非直接用于设计，体现人机结合的理念。

4、Alphabet对AI投资加码至750亿美元 应对DeepSeek挑战

在面对中国公司DeepSeek的崛起对AI市场造成的压力时，Alphabet并未退缩，反而计划将AI资本支出提升至750亿美元，增加42%。CEO桑达尔・皮查伊对DeepSeek的AI模型表示赞赏，并强调Alphabet的Gemini模型同样具备高效性。尽管市场竞争加剧，Alphabet希望通过降低AI使用成本来提升服务需求，Meta公司也承诺将继续长期投资AI，展现出科技巨头们在此领域的坚定决心。

【AiBase提要:】 📈 Alphabet计划将AI资本支出提升至750亿美元，增加42%。 🤖 CEO桑达尔・皮查伊称DeepSeek的AI模型“极为出色”，并看好未来AI应用。 💰 Meta公司也承诺长期投资AI，表示不会因DeepSeek的影响而减少支出。

5、DeepSeek百万年薪招人 实习生月薪过万

DeepSeek正在快速扩张员工规模，发布了52个招聘岗位，薪酬吸引力极高，尤其是深度学习研究员岗位，年薪可达154万元。该公司对人才的需求强烈，提供14薪的薪资模式，旨在吸引顶尖人才。随着AI行业的发展，DeepSeek的招聘活动显示了其在全球市场中的竞争力和影响力。

【AiBase提要:】 💰 招聘52个岗位，薪资吸引力高，深度学习研究员年薪可达154万元。 📈 DeepSeek采取14薪模式，旨在吸引和留住顶尖人才，满足快速扩张需求。 🌍 DeepSeek-R1模型发布，进一步巩固其在全球AI领域的领先地位。

6、多个平台纷纷上线 DeepSeek 大模型，推动人工智能技术革新

近期，中国多个云服务平台相继推出 DeepSeek 大模型，标志着该技术在国内的广泛应用。百度、阿里、华为、腾讯等企业纷纷上线相关模型，提供便捷的服务和超低价格方案，吸引了大量用户体验。同时，国际科技巨头如亚马逊、微软和英伟达也开始接入 DeepSeek，显示出其在全球范围内的影响力。DeepSeek 的推出不仅为中国科技公司带来了新机遇，也对美国科技股产生了一定冲击，预示着未来市场格局的变化。

【AiBase提要:】 🚀 多个中国云服务平台上线 DeepSeek 大模型，支持用户体验先进技术。 💡 国际科技巨头如亚马逊和微软也开始接入 DeepSeek，显示其全球影响力。 📈 DeepSeek 推出后，市场格局变化显著，为中国科技公司带来新机遇。

7、英伟达推人形机器人设计框架ASAP 动作灵敏，轻松扣篮

ASAP框架通过对齐模拟与现实物理特性，实现了人形机器人的灵活运动。该框架包括预训练和后训练两个阶段，利用人类运动数据和真实世界运动轨迹来优化机器人的运动策略。实验结果显示，ASAP显著提高了机器人的敏捷性和协调性，弥补了传统方法的不足。

【AiBase提要:】 🎯 ASAP框架通过对齐模拟与现实物理特性，提升了人形机器人的运动灵活性。 📊 预训练阶段利用人类运动数据，再通过后训练阶段优化机器人运动策略。 🚀 实验结果显示，ASAP显著降低了运动跟踪误差，提升了机器人的敏捷性和协调性。 详情链接:https://agile.human2humanoid.com/

8、致敬”DeepSeek?OpenAI推 Deep Research 可自动化处理复杂在线多步骤研究任务

OpenAI近期推出的Deep Research是一款专为自动化复杂在线多步骤研究任务而设计的AI助手，能够迅速整合信息并生成专业报告。该工具的功能与Google搜索引擎及DeepSeek研究助手相似，极大地缩短了研究时间。尽管面临一些争议和局限性，Deep Research在技术基准测试中表现突出，未来将不断优化以提升用户体验。

【AiBase提要:】 🔍 Deep Research可以在30分钟内完成原本需要数小时的人类研究任务，极大提高了效率。 📊 该工具支持多种专业领域的研究，包括金融、科学和法律，提供个性化的消费建议。 ⚙️ OpenAI计划不断优化Deep Research，解决信息准确性和报告格式的瑕疵，以满足用户需求。

9、谷歌悄然删除了不开发用于武器或监控AI的承诺

谷歌近期在其官方网站上删除了关于不开发用于武器或监控的人工智能承诺，引发了广泛的讨论和关注。这一变化反映出谷歌在AI发展方向上的转变，更加重视与国家安全的结合。尽管谷歌强调其AI不用于伤害人类，但与军方的合作压力使得公众对其技术应用产生疑虑。

【AiBase提要:】 🔍 谷歌删除了不开发武器和监控 AI 的承诺，引发公众关注。 🤝 公司强调与国家安全的结合，提倡各方合作发展 AI。 ⚖️ 新原则强调减轻不良结果与遵循国际法人权，面对军方合作的压力。

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