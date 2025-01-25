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REDMI产品经理爆料：2025年会挑战5000元档

2025-01-25 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:近日，REDMI产品经理馨心_Mia在微博上分享了REDMI品牌2025年的产品线规划，引发了广泛关注。她透露，REDMI今年将继续坚守500元价位档，致力于消灭山寨机，服务广大消费者。同时，REDMI也将勇敢挑战5000元价位档，实现科技体验的全面升级。

馨心_Mia强调，REDMI作为高品质、高性价比的国民品牌，这一核心定位不会改变。她表示，REDMI始终致力于为消费者提供更先进、更创新的科技产品，成为年轻人首选的科技品牌。

史无前例！美女产品经理自曝：REDMI手机 2025 年会挑战 5000 元档

回顾今年1月2日的REDMI Turbo4发布会，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾也曾提及REDMI品牌的发展方向。王腾指出，REDMI将坚持高品质、高性价比，并致力于打造更先进、更创新的科技产品。

在产品线调整方面，REDMI将K系列全面升档，定位为“冠军旗舰”，象征着REDMI的高端旗舰产品。同时，Turbo系列将接棒2K档，定位为“潮流性能小旗舰”，全面继承K系列的性价比和强劲性能，主打2K价位段。

目前，REDMI手机价位段已涵盖从499元起的REDMI14C到3699元起的REDMI K80Pro。

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