首页 > 原创 > 关键词  > 农夫山泉最新资讯  > 正文

钟睒睒哽咽发声：我们的钱是干净的 称不打价格战

2025-01-23 13:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:近日，农夫山泉创始人钟睒睒养生堂年会上发表深情讲话，期间一度摘下眼镜擦拭泪水，表达了对员工和企业的深厚情感以及对未来发展的坚定信念。

钟睒睒在讲话中强调，农夫山泉是一家有世界胸怀的中国企业，是正义之师，始终维护行业的公平、公正、价格和质量。他提到，公司在过去30年中经历了多次保守势力的摧残，但从未倒下，始终坚持做天然水，并拓宽知识边界，研究水当中的营养物质对人体的益处。

钟睒睒透露，公司在2024年2月曾遭受网络暴力，因此重新恢复生产绿瓶水，但这并非价值选择，而是无奈之举。他呼吁消费者关注水的营养物质对生命健康的功能和作用，并表示农夫山泉将责无旁贷地宣传健康水知识。

作为食品安全的守护者，农夫山泉比世界上任何优秀的企业都更少使用食品添加剂，并更加自觉地注意环境保护，防止农药残留对食品安全的危险性。钟睒睒表示，这些都是公司的自我要求和追求，是养生堂人血液当中的基因。

农夫山泉

在谈到市场价格时，钟睒睒指出，农夫山泉是市场价格的守护人，承担了每一个小店的房租，维护了饮料分支价格体系的稳固、持续和稳定。他批评互联网一味的低价竞争正在摧毁中国的质量和经济，呼吁员工守护价格体系，创造高价格、高附加值，这才是社会的未来。

钟睒睒还提到，农夫山泉是一家研究型的企业，不断拓宽知识领域和边界，追求创新驱动。他强调，创新是基本的求生哲学，是人类从起始阶段已经定型的基本哲学的常识。同时，他也对互联网和人工智能的发展进行了深入剖析，认为人工智能将是一个多对多的竞合体系，需要大家共同努力来推动其持续创新。

在谈到未来规划时，钟睒睒表示，2025年要改善员工的工作环境和生活质量，创办一所新型大学来贡献知识和拓宽人的知识边界，并推动全球化发展，为世界送去更好的产品。他坚决拒绝低价竞争，认为价格战是无能的表现。

最后，钟睒睒深情地感谢员工、经销商和农民兄弟的辛勤付出，并表示公司的钱是干净的，是所有员工一瓶水一瓶水卖出来的。他承认自己在过去吃的亏主要是自己造成的，因为过于低调和不宣扬。但他希望员工们能够继续努力奋斗，创造更加美好的未来。

此次年会上，钟睒睒的发言充满了对企业的热爱和对未来的信心，也展现了他作为一位企业家的担当和情怀。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 钟睒睒泪洒年会舞台：我们的干净的 是所有员工一瓶瓶水卖出来的

    日前，农夫山泉创始人钟睒睒现身养生堂年会，并发表演讲。钟睒睒在演讲说到激动之处时，摘下眼镜，擦拭泪水。钟睒睒1993年创办养生堂有限公司，推出龟鳖丸、朵胶囊等产品，1996年，在杭州投资创立农夫山泉，打造出农夫山泉、农夫果园、尖叫等知名饮料品牌。

    ​农夫山泉 ​钟睒睒 ​养生堂年会

  • 大众燃油车价格战走起！新款朗逸新锐仅6.98万起售

    快科技1月16日消息，上汽大众今日宣布朗逸家族打响2025年价值战的第一枪”：截至1月28日，2025款朗逸新锐限时优惠价6.98万元起，2024款朗逸超值优惠价8.38万元起。两车均定位于紧凑型轿车，其中朗逸新锐可以看作是朗逸的青春版，其长宽高分别为4561/1740/1470毫米，轴距2651毫米。该车配备有平底式方向盘和8英寸内嵌式中控屏，标配升级电子手刹以及自动驻车功能，后刹车系统由鼓刹升级为碟刹，但同时取消了镀铬门把手和车道保持标配功能。动力方面，朗逸新锐搭载一台1.5升自然吸气发动机，最大功率为81千瓦，最大扭矩为141牛米，匹配6速自

    ​上汽大众 ​朗逸家族 ​2025款车型

  • 2025年价格战打响！超30家汽车品牌开年集体降价：各家降幅一览

    2025年刚开年，汽车价格战已经哨声吹响。目前至少已经有11家自主品牌、11家新势力品牌、8家合资或豪华品牌，合计至少30家车企和品牌宣布了降价促销政策。长安汽车总裁王俊表示，中国71个乘用车品牌仅3家盈利，预计未来80%以上中国品牌将面临关停并转。

    ​汽车价格战 ​降价促销 ​新能源车

  • 村民刘强东发钱不是应该的：都是他辛苦赚的

    刘强东老家江苏宿迁光明村村民透露，2025年春节刘强东将再次给光明村村民发现金，每家有几千元礼品，60岁以上老人有一万元。不发也是应该的，都是他辛苦赚的钱。他对老人们说，我从小生活在这里，没有各位乡亲父老的关心爱护，我也走不出这个村子，也就没有今天的我，这次回家过年看望大家，表达一点点心意，希望大家过个好年。

    ​刘强东 ​光明村 ​春节发钱

  • 多车企应特斯拉 此前特斯拉宣传语尽管对比

    特斯拉焕新ModelY正式上线中国官网，官方对新ModelY充满信心，声称尽管对比。这一态度引发国内造车新势力的强烈反应。华为方面表示，会认真分析特斯拉的创新实践，包括架构简化和降低成本等方面。

    ​特斯拉 ​Model ​Y

  • 原来快递停运比双十一更有吸引力 此前多家快递春节不打

    随着春节假期的日益临近，不少网友开始表现出焦虑情绪，纷纷表示快递停运的消息比双十一促销更具吸引力，让人忍不住想要囤货。尽管许多人在平时并没有明确的购物需求，但一看到“快递停运”的提示，就难以克制购物的冲动，纷纷扎堆下单。今年春节期间，EMS、顺丰、京东物流等主要寄递企业均宣布将保持服务不间断，即“春节不打烊”。然而，这一消息似乎并未能�

    ​春节囤货 ​快递停运 ​购物焦虑

  • 研究新发现：水瓶没刷干净或比马桶座圈还脏

    美国净水器制造商WaterFilterGuru的一项调查显示，如果不认真清洗，一个可重复使用的水瓶平均有2080万个细菌菌落形成单位，是电脑鼠标菌落数量的5倍，带有运动壶嘴的水瓶的菌落形成单位可高达3000万个，或脏过马桶座圈。水瓶里的细菌通常有两种：革兰氏阴性杆菌和芽孢杆菌，如果吃进体内，革兰氏阴性菌会导致感染某些类型的杆菌会导致严重肠胃问题。定期清洁对于防止水瓶中的微生物滋生至关重要，这一小小的努力可以带来巨大的健康益处。

    ​水瓶清洁 ​细菌感染 ​水质安全

  • 价格战威力巨大！今年前11月195款车型降价 已是2022年两倍

    比亚迪汽车官方今日发文称，即日起至2025年1月26日，对秦PLUSEV荣耀版限时优惠1万元，对第二代宋ProDM-i也进行限时优惠活动，这两款车型置换补贴最高分别为2.5万元和2.4万元。临近2024年年底，比亚迪旗下的重磅车型，再度加入价格战，让今年价格战的烈度再升一级。价格变化的主要原因是乘用车结构发生了改变，近几年，国内高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。

    ​比亚迪 ​秦PLUS ​EV

  • 抖音副总裁回应用户将读成米：“”“死”这些词不会限流

    针对“抖音副总裁回应用户将钱读成米”上热搜一事，抖音集团副总裁李亮在微博上对用词规范进行了澄清。他明确表示，用户在抖音上正常使用“钱”和“死”等词汇不会受到限流，实际上平台上存在大量正常使用这些词的高热视频。当系统检测到内容存在不规范表达时，会给作者推送优化建议，提示他们进行更正。

    ​抖音 ​李亮 ​用词规范

  • 健康成长不打烊。赛哺高提醒冬天也要让孩子运动起来

    冬季天气寒冷，随着气温的逐渐降低，户外活动可能受到一定限制，但这并不意味着孩子们的运动计划应该被搁置。相反，此时正是利用室内环境，通过科学合理的运动方式，促进孩子身高增长的黄金时期。一方面，冬季孩子肌肉黏滞性增大易僵硬，坚持室内运动可有效缓解，提高身体柔韧性，促进长高。另一方面，运动促进心肺功能的提升，减少抑郁和焦虑情绪的产生，促�

    ​冬季运动 ​孩子身高增长 ​室内活动

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM