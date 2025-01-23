钟睒睒哽咽发声：我们的钱是干净的 称不打价格战

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:近日，农夫山泉创始人钟睒睒在养生堂年会上发表深情讲话，期间一度摘下眼镜擦拭泪水，表达了对员工和企业的深厚情感以及对未来发展的坚定信念。

钟睒睒在讲话中强调，农夫山泉是一家有世界胸怀的中国企业，是正义之师，始终维护行业的公平、公正、价格和质量。他提到，公司在过去30年中经历了多次保守势力的摧残，但从未倒下，始终坚持做天然水，并拓宽知识边界，研究水当中的营养物质对人体的益处。

钟睒睒透露，公司在2024年2月曾遭受网络暴力，因此重新恢复生产绿瓶水，但这并非价值选择，而是无奈之举。他呼吁消费者关注水的营养物质对生命健康的功能和作用，并表示农夫山泉将责无旁贷地宣传健康水知识。

作为食品安全的守护者，农夫山泉比世界上任何优秀的企业都更少使用食品添加剂，并更加自觉地注意环境保护，防止农药残留对食品安全的危险性。钟睒睒表示，这些都是公司的自我要求和追求，是养生堂人血液当中的基因。

在谈到市场价格时，钟睒睒指出，农夫山泉是市场价格的守护人，承担了每一个小店的房租，维护了饮料分支价格体系的稳固、持续和稳定。他批评互联网一味的低价竞争正在摧毁中国的质量和经济，呼吁员工守护价格体系，创造高价格、高附加值，这才是社会的未来。

钟睒睒还提到，农夫山泉是一家研究型的企业，不断拓宽知识领域和边界，追求创新驱动。他强调，创新是基本的求生哲学，是人类从起始阶段已经定型的基本哲学的常识。同时，他也对互联网和人工智能的发展进行了深入剖析，认为人工智能将是一个多对多的竞合体系，需要大家共同努力来推动其持续创新。

在谈到未来规划时，钟睒睒表示，2025年要改善员工的工作环境和生活质量，创办一所新型大学来贡献知识和拓宽人的知识边界，并推动全球化发展，为世界送去更好的产品。他坚决拒绝低价竞争，认为价格战是无能的表现。

最后，钟睒睒深情地感谢员工、经销商和农民兄弟的辛勤付出，并表示公司的钱是干净的，是所有员工一瓶水一瓶水卖出来的。他承认自己在过去吃的亏主要是自己造成的，因为过于低调和不宣扬。但他希望员工们能够继续努力奋斗，创造更加美好的未来。

此次年会上，钟睒睒的发言充满了对企业的热爱和对未来的信心，也展现了他作为一位企业家的担当和情怀。

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