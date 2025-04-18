谷歌打响“AI价格战”，OpenAI硬着头皮跟注，但，前浪依旧是大爷

谷歌在其比较新的 AI 模型 Gemini 2.5 Flash 版本中，采取了堪比 DeepSeek 的“激进定价”策略。这也让前一天刚刚推出的 o4 mini 遭受了“价格竞争力冲击”，为此，OpenAI 则以速度较慢但价格仅为一半的 “灵活计费套餐” 来应对。在 AI 性能竞争的背后，“价格战”正在火热展开，对于巨额投资成本回收的担忧也日益加深。

当地时间 17 日，谷歌将推理模型 “ Gemini 2.5 Flash 版” 作为预览版提供给普通用户和云用户。“Gemini 2.5 Flash” 是谷歌在之前的 Google Cloud Next 2025 大会上公开的比较新 AI 模型。它是 “Gemini 2.5 Pro” 的轻量化版本，但提供了普通版和推理版两款。谷歌声称，开启推理功能时，其性能指标超过了 DeepSeek 的推理模型 R1。

当天，谷歌还公布了 “Gemini 2.5 Flash” 的 API 使用费标准。API 使用费是人工智能开发公司的主要收益来源之一 —— 企业对企业（B2B）的计费方式。

Gemini 2.5 Flash收费标准如下：

每 100 万输入词元收费 0.15 美元

每 100 万输出词元（非推理）收费 0.60 美元

每 100 万输出词元（含推理）收费 3.50 美元

这明显低于前一天公开的 OpenAI o4 mini 的 1.1 美元和 4.4 美元。与被视为 “高性价比人工智能” 的 DeepSeek R1 的 0.55 美元和 2.19 美元相比，输出费用更高不少，但输入费用却低许多。根据使用方式的不同，谷歌 Gemini 在某些方面的性价比甚至比 DeepSeek 更高。

实际上，谷歌也一再强调 Gemini 2.5 Flash 是一款“注重速度和成本”的 AI 模型。谷歌表示：“2.5 Flash版在注重速度和成本的同时，大幅升级了推理功能，性价比非常高。” 并解释道：“为了在质量、成本和时间延迟之间实现理想平衡，可以为‘推理’设定预算，即使不使用推理功能，也能以与以前相同的速度提升性能。”

前一天推出了 o3 正式版和 o4 mini 的 OpenAI，仅仅一天就被“打脸”了。对此，OpenAI 当天宣布将面向客户公司试点引入灵活计费套餐 —— 处理优先级降低了，响应时间变慢了，且间歇性可用的资源减少了，不过，API 价格也降低了一半。在这种情况下，o4 mini 在推理 “输出” 方面相对于 “Gemini 2.5 Flash” 的价格竞争力有所提高。

科技界分析认为，由于缺乏自有云业务，OpenAI 的价格结构较为脆弱，这也是无奈之举。谷歌本就拥有云业务，所以即使降低 AI 价格也能确保盈利，但 OpenAI 却需要租用微软等第三方的云服务，因此面对“价格战”，有很大的限制。

此外，最近因 “吉卜力风格图像” 的流行， ChatGPT 图像生成功能人气爆棚，运算能力不足的问题也日益严重。科技界相关人士表示：“盲目参与价格战会带来成本负担，所以，这相当于放弃了运算速度。” 并指出：“尽管获得了创业史上比较大规模的投资，但要在短时间内赶上谷歌这样的老牌大型科技公司，对于OpenAI 来说，似乎存在一定的局限性。”