AI日报：字节豆包大模型1.5Pro发布；可灵AI推多图参考功能；微信秒剪新增多项AI功能；特朗普启动“星际之门”AI计划

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1、加量不加价!豆包大模型1.5正式发布 包括Doubao-1.5-vision-pro等

字节跳动于2025年1月22日发布了豆包大模型1.5，标志着其在人工智能领域的重大突破。该模型在多个领域表现出色，特别是在知识、代码和推理等方面，超越了业界领先模型如GPT-4o和Claude3.5Sonnet。豆包大模型1.5还引入了实时语音模型，提升了语音交互的效率和用户体验。

【AiBase提要:】 📈 豆包大模型1.5在多个权威测评中表现优异，超越行业顶尖模型。 💡 新增的实时语音模型实现了低时延对话，推动语音交互技术进步。 💰 价格保持不变，继续坚持“加量不加价”，促进AI技术普惠化。 详情链接:https://team.doubao.com/doubao_1_5_pro

2、可灵AI推出全新多图参考功能，支持参考多人，最多可上传4张照片

可灵AI最近推出了一项创新的多图参考功能，允许用户同时上传多达四张参考图片，并通过框选特定元素来生成个性化的视频。这项功能不仅提升了短片制作的视觉一致性，还为创作者提供了更大的自由度，使他们能够在特定场景中展示角色或物品的互动。

【AiBase提要:】 📸 用户可上传1到4张参考图片，指定人物、物品和场景。 🎭 该功能支持角色之间的互动，用户可自由构建故事情节。 🎨 适用于短片制作，确保视觉一致性，提升创作体验。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/keling-ai

3、微信出品的秒剪新增多项AI功能

微信官方推出的剪辑工具“秒剪”近期新增了多项实用的AI功能，极大提升了用户的视频创作效率。新版本包括“公众号转视频”、“AI漫画视频”和“带货视频”功能，用户可以通过简单的操作将微信公众号文章转化为视频，或根据文本和音频生成多样化的漫画视频。

【AiBase提要:】 📝 新增“公众号转视频”功能，方便用户将文章转化为视频。 🎨 “AI漫画视频”功能允许文本和音频导入，支持多种视频风格。 🛍️ “带货视频”功能一键生成文案，极大提高电商视频制作效率。

4、谷歌全新升级Gemini2.0Flash Thinking，长上下文处理能力再创新高

谷歌于2025年1月22日发布了Gemini2.0Flash Thinking推理模型的增强版，显著提升了长上下文处理能力，支持高达1M token的输入。此次更新旨在提高模型的可靠性，减少生成内容与最终答案之间的矛盾。新版本不仅在数学、科学和多模态推理能力上有显著提升，尤其在数学方面成绩提升了54%。

【AiBase提要:】 🧠 Gemini2.0Flash Thinking支持高达1M token的长上下文处理，提升了复杂对话的推理能力。 🔍 模型在自我纠错方面表现显著，确保对话的连贯性和一致性。 📈 在数学能力测试中，模型成绩提升了54%，展现出优异的多模态推理能力。 详情链接:https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

5、商汤“秒画趣拍”APP正式上线 支持AI写真、视频、滤镜等功能

商汤科技最近推出了全新APP“秒画趣拍”，为用户提供了一种创新的AI影像体验。该应用旨在庆祝新春佳节，通过AI技术帮助用户生成个性化的新年写真，营造节日氛围。用户只需上传一张正面照片，便可选择模板快速生成AI写真。此外，APP还允许用户自定义视频上传，展现个人创意。

【AiBase提要:】 🎉 用户可上传正脸照片，选择模板一键生成新年AI写真。 🎨 支持自定义视频上传，用户可利用“模板DIY”功能创造个性化作品。 🌟 APP汇聚多种风格的模板，满足不同用户的个性化需求。

6、5000亿美元投资!特朗普宣布OpenAI等科技巨头宣布合资成立“星际之门”项目

特朗普在白宫宣布成立5000亿美元的合资企业“星际之门”，旨在建立一个数据中心和计算基础设施网络，以推动人工智能的发展。该项目预计将创造超过10万个就业机会，并且通过紧急声明加速推进，标志着美国在人工智能政策上的重大转变。

【AiBase提要:】 🌟 特朗普宣布成立5000亿美元 AI 合资企业 “星际之门”，目标是建立数据中心网络。 💼 预计该项目将创造超过10万个美国就业机会，并迅速推进基础设施建设。 ⚡ 特朗普将通过紧急声明加快项目进程，同时撤销前任关于 AI 安全的行政命令。

7、网易有道子曰-o1推理模型正式开源发布

网易有道于2025年1月22日推出了国内首个输出分步式讲解的推理模型“子曰-o1”，并宣布其开源。这款14B轻量级模型专为消费级显卡设计，能够在低显存设备上稳定运行。通过思维链技术，该模型提供详细的解题过程和逻辑推理，帮助用户更好地理解知识。

【AiBase提要:】 🖥️ “子曰-o1”是国内首个分步式讲解推理模型，专为消费级显卡设计，能够在低显存设备上稳定运行。 📚 模型通过思维链技术提供详细解题过程，帮助用户更好地理解和掌握知识，提升学习效果。 🔍 开源特性使开发者能够利用该模型进行创新，推动教育领域AI技术的发展。 详情链接:https://confucius-o1-demo.youdao.com/

8、微软与 OpenAI 调整合作关系，开放竞争对手计算资源

微软与OpenAI的合作关系经历了重要调整，OpenAI现在可以访问竞争对手的计算资源，打破了对微软Azure的依赖。这一变化为OpenAI在研发和模型训练中提供了更大的灵活性。新协议还调整了计算资源的排他性条款，微软获得优先购买权。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI 将能访问竞争对手的计算资源，打破仅依赖微软的局限。 🤝 新协议调整了计算资源的排他性，微软拥有优先购买权。 💼 双方关系经历波动，OpenAI 与其他公司合作以满足计算需求。

9、报道称:字节跳动计划在2025年斥资120亿美元用于AI芯片

字节跳动正加大对人工智能领域的投资，以提升其竞争力。计划在2025年投入超过120亿美元用于AI芯片的研发与采购，显示出其对AI技术的重视。此外，公司今年在AI基础设施上的预算达400亿人民币，是去年的两倍，并计划在海外市场投入68亿美元，主要用于采购英伟达芯片，以增强基础模型的训练能力。

【AiBase提要:】 🌟 字节跳动计划在2025年投资超过120亿美元开发人工智能芯片，显示出对AI技术的重视。 💰 今年字节跳动在AI基础设施上编列了400亿人民币的预算，比去年增长两倍。 🌍 公司还计划在海外投资68亿美元，以采购英伟达芯片，增强基础模型训练能力。

10、法国AI初创公司Mistral计划上市，而非被收购

法国初创公司Mistral AI近日宣布计划上市，标志着其在开源AI领域的崭新发展。首席执行官阿图尔・门施明确表示公司并不出售，尽管曾有微软收购的传闻。Mistral自2023年成立以来增长迅速，拥有充足资金，并计划在亚太地区扩展业务，首个办事处将设在新加坡。

【AiBase提要:】 💼 Mistral AI计划上市，首席执行官表示公司并不出售。 🌏 为拓展市场，Mistral将在新加坡设立亚太地区办事处。 💰 Mistral自成立以来增长迅速，拥有充足资金，不需要融资。

11、报道称谷歌再度向Anthropic投资逾10亿美元

谷歌公司近日宣布将向人工智能初创公司Anthropic投资超过10亿美元，此举显示了谷歌对该公司的信心。Anthropic正在进行一轮近20亿美元的融资，预计其估值将达到600亿美元。随着AI行业竞争的加剧，开发大规模语言模型需要巨额资金和顶尖人才，这使得Anthropic在市场中面临更大的压力。

【AiBase提要:】 💰 谷歌将向AI初创公司Anthropic投资超过10亿美元，显示出对其前景的信心。 📈 Anthropic正在进行近20亿美元的融资，预计其估值将达到600亿美元。 🖥️ AI行业竞争加剧，开发大规模语言模型需要大量资金和顶尖人才。

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