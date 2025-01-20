周鸿祎回应送车：会想尽一切办法把车抽了

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:近日，360公司董事长周鸿祎通过视频方式，就其之前向粉丝承诺的送汽车活动进行了详细说明与回应。

周鸿祎表示，在黄子韬送车事件后，抖音平台发布了相关公告，指出送车送房等行为对消费者体验和平台生态造成了不良影响，因此禁止了此类抽奖活动，即便是赠送车辆使用权也不被允许。对此，周鸿祎从个人情感上表达了不公平的感受，但理智上他理解并支持抖音平台的决定，认为如果所有用户都通过送房送车来获取关注，将严重影响平台的内容质量和用户体验。

尽管面临平台的限制，周鸿祎强调自己绝不会对粉丝食言。他表示，已经准备了三波符合抖音平台规定的福利来回馈粉丝，同时也在积极寻找合法合规的途径，想尽一切办法实现送车的承诺。周鸿祎还向广大网友求助，询问是否有可行的抽奖方式，并表示他们正在积极探索各种可能性。

此前，周鸿祎曾在视频中宣布，当其在抖音平台的粉丝数量达到1000万时，将启动送车活动。目前，他的粉丝数量已经突破了1187万。对于送车的具体计划，周鸿祎透露，他原本打算赠送一些价格较高的车型，如仰望U8、享界S9、问界M9等，但又担心中奖率过低，使得活动缺乏吸引力。因此，他向粉丝征求意见，询问是应该选择数量少但价格高的车型，还是数量多但价格相对便宜的车型。

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