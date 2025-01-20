苹果研发氧化物TFT LCD屏MacBook Air 预计2027年正式面世

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:苹果公司正在紧锣密鼓地研发一款全新的MacBook Air笔记本电脑，预计将于2027年正式面世。此次新品的一个显著特点是，它将采用氧化物薄膜晶体管（TFT）液晶显示屏(LCD)，而非市场普遍猜测的OLED技术。

据了解，这是苹果首次在其主流的MacBook Air产品线中引入氧化物TFT LCD技术。与目前MacBook Air所使用的非晶硅（a-Si）TFT LCD相比，氧化物TFT技术提供了更快的电子迁移率，这将为用户带来更流畅的视觉效果和更佳的整体性能表现。事实上，苹果已经在2022年发布的高端MacBook Pro型号中率先采用了这一技术。

此次在MacBook Air上采用氧化物TFT LCD技术，被视为苹果将高端显示技术普及到更经济实惠产品线的又一举措。这一变化不仅将提升MacBook Air的产品竞争力，也将为消费者带来更多选择和更好的使用体验。

值得注意的是，苹果原本计划在2027年左右推出搭载OLED显示屏的MacBook Air。然而，由于近期发布的OLED版iPad Pro市场表现不尽如人意，苹果已决定推迟OLED版MacBook Air的发布计划。据相关报道透露，OLED版MacBook Air可能要到2029年左右才会与消费者见面。

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