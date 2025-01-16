首页 > 原创 > 关键词  > 王者荣耀最新资讯  > 正文

荣耀鸿蒙版正式上线：资产完整保留 全平台互通匹配

2025-01-16 14:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:今日，《王者荣耀》官方正式对外宣布，其鸿蒙原生版游戏已成功上线，标志着鸿蒙游戏生态迎来了一位重量级成员。

玩家现在可以通过HarmonyOS NEXT游戏中心，轻松搜索并下载安装《王者荣耀》鸿蒙版App。这一举措无疑为鸿蒙系统的用户提供了更为丰富的游戏选择。

与此同时，《王者荣耀》官方还透露，备受玩家喜爱的蛇年春节版本将于1月23日正式拉开帷幕，为玩家带来全新的游戏体验。

微信截图_20250116141258.png

值得一提的是，基于HarmonyOS NEXT方舟引擎的强大技术支持，《王者荣耀》鸿蒙版实现了120帧的高刷新率，这一升级使得游戏中的技能释放更加丝滑流畅，特效表现也更为绚丽夺目。

在跨平台匹配方面，《王者荣耀》鸿蒙版同样表现出色。玩家不仅可以在鸿蒙系统上畅享游戏，还能与安卓、iOS平台的玩家进行无缝匹配，共同竞技。

对于玩家而言，更为贴心的是，《王者荣耀》鸿蒙版实现了账号互通与继承机制。这意味着玩家无需重新注册账号，即可直接在鸿蒙版上登录原有的安卓账号，并完整保留所有游戏资产。这一机制极大地减轻了玩家在系统切换时的数据丢失和重新积累的担忧，让游戏体验更加顺畅。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 王者荣耀》官宣鸿蒙原生版正式上线：安卓账号互通 保留所有资产

    今日，《王者荣耀》官方宣布鸿蒙原生版正式上线，鸿蒙原生游戏生态迎来重要成员。玩家可在HarmonyOSNEXT游戏中心搜索《王者荣耀》App下载安装。账号互通与继承机制让玩家在系统切换时，无需担心数据的丢失和重新积累的问题。

    ​王者荣耀 ​鸿蒙原生版 ​HarmonyOS

  • 王者荣耀》HarmonyOS NEXT明日正式上线：与安卓互通、支持120高帧率

    《王者荣耀》官方今天发布公告称，目前HarmonyOSNEXT版本适配工作已经完成，将于1月16日10点上线鸿蒙HarmonyOSNEXT应用市场。鸿蒙版《王者荣耀》可以与安卓账号互通，玩家们可以无缝衔接，保留全部资产。-无需重新注册，完整保留所有游戏资产。

    ​王者荣耀 ​鸿蒙系统 ​跨平台匹配

  • 王者荣耀》首次地图换季：冰雪5V5峡谷今天正式上线

    快科技1月9日消息，今天《王者荣耀》迎来版本更新，冰雪峡谷正式上线。据了解，这是5V5王者峡谷即将将迎来首次地图换季。版本更新后，玩家可通过5V5排位赛、5V5匹配赛、巅峰赛参与体验。新版本中，河道焕新，峡谷结冰，浓浓冬日氛围。冰雪峡谷地图上线期间，王者峡谷将默认为冰雪峡谷，玩家可通过【游戏内大厅】-【组队大厅】-【峡谷地图】切换，恢复默认峡谷地图�

    ​王者荣耀 ​冰雪峡谷 ​版本更新

  • 王者荣耀》春节本官宣：新蛇年限定皮肤来了

    《王者荣耀》官方宣布，蛇年春节版本愿照九天”将于1月23日上线。每年新春版本都会推出对应的生肖皮肤，今年也不例外，全新蛇年限定皮肤即将带来，不久后即将公布。历年《王者荣耀》新年限定皮肤：猴年限定：美猴王鸡年限定：凤求凰和凤凰于飞狗年限定：辉光之辰和永曜之星猪年限定：五神兽（白虎志百里玄策、朱雀志百里守约、青龙志铠、玄武志苏烈、瑞麟志花木兰。

    ​王者荣耀 ​春节版本 ​限定皮肤

  • 腾讯谈微信鸿蒙版公测安装包被售卖：堪称国产软件开发史浓墨重彩的一笔

    今晚，对于华为和腾讯微信团队来说，注定是一个值得铭记的夜晚，因为鸿蒙原生版微信正式在华为鸿蒙原生应用市场上架，测试版”三个字成为历史。鸿蒙原生版微信正式发布后，腾讯鹅厂黑板报”公众号发布长文，介绍了开发微信鸿蒙版背后的故事。为了让用户尽可能体验到微信测试版本，在基本保障尝鲜专区不断档的情况下，11月6日，双方紧急协商，华为将微信鸿蒙版的测试名额大幅扩容，微信再次邀请扩容后的用户分批有序参与内测，共同完善新版本的各种体验。

    ​鸿蒙原生版微信 ​华为应用市场 ​腾讯微信团队

  • 震撼来袭！四川天府银行成为四川首家推出原生鸿蒙版手机银行的银行

    四川天府银行正式对外发布了其原生鸿蒙版手机银行，标志着该行成为四川省内首家、全国首批成功推出鸿蒙版应用程序的商业银行。此举不仅展现了四川天府银行在金融科技创新领域的领先地位，也意味着其手机银行已全面覆盖HarmonyOSNEXT、iOS、Android三大主流操作系统生态。该行将不断创新金融产品，优化服务流程，提升客户体验，为广大客户提供更加便捷、智能、安全的移动金融服务，携手共创金融行业的美好未来。

    ​四川天府银行 ​鸿蒙版手机银行 ​金融科技创新

  • 王者荣耀》牛魔新皮肤公布：太空科幻风 特效华丽

    快科技12月18日消息，2024年王者之证皮肤【牛魔-星界战将】来袭！【牛魔-星界战将】为史诗品质皮肤，标签为2024王者之证”，可在S38新赛季更新后通过时空之境系统获取。获取方式一：获得S34-S37赛季全部王者印记，直接获取皮肤及2024年王者之证专属标签。获取方式二：可通过时空能量充能获取皮肤及王者之证通用标签。故事背景方面，作为太空中的一方霸主，星际联邦自诩正义，将极尽所能扩张领土，掠夺资源的行径美化为为了宇宙的明天。身为曾经的联邦战士，他曾狂热地追随联邦的脚步，将自己的一切都奉献给了联邦，甚至不惜作为试验品接受

    ​2024王者之证 ​牛魔-星界战将 ​时空之境系统

  • 腾讯：企业微信HarmonyOS鸿蒙Next正式上线

    腾讯公司今日正式宣布，企业微信鸿蒙Next版已上线。该版本已于12月23日上架HarmonyOSNext应用市场，所有用户均可直接下载并安装使用。鸿蒙Next版企业微信保持了易用、便捷、高效、安全的办公体验，具有四大亮点:首先，它保持了与微信一致的沟通体验，易于上手;其次，统一的企业通讯录使找人更便捷，并能直接与微信用户沟通，随时随地发起语音通话，确保消息同步，不漏掉重要信息;第三，办公协作更高效，支持在线文档多人同时编辑，并能直接使用腾讯企业邮箱，一站式收发所有工作相关消息和邮件;最后，作为国内首个获得信息安全领域认证大满贯的办公软件，企业微信支持私有部署，为企业数据提供可靠保障，已被银行和公安等机构广泛使用。

    ​腾讯企业微信 ​鸿蒙Next版 ​企业通讯录

  • 雨后生活低空之家平台正式上线

    1月7日，雨后生活低空之家平台正式上线新闻发布会于浙江天台盛大召开，标志着我国低空经济领域迎来全新变革与突破，雨后生活董事长曹洺、总经理余碧君、副总裁李宏志出席活动。出席本次启动仪式的领导包括曹洺、张文平、曹路、许尚伟、张灵敏、牛泇橓、欧阳新凤，他们共同见证了这一历史性时刻，并在启动仪式上郑重按下手印，随后合影留念。此次低空之家平台上线不仅展示了雨后生活在低空经济领域的领先地位和创新能力，更彰显了其推动行业创新、提升用户体验的坚定决心。

    ​低空经济 ​雨后生活 ​全域通航

  • 千呼万唤！《王者荣耀》今日开启华为HarmonyOS NEXT限量付费删档测试

    今日，腾讯旗下热门手游《王者荣耀》将开启华为HarmonyOSNEXT版本的限量付费删档测试。本次测试限量开放，测试开启后可下载游戏注册，测试数量有限，先到先得，注册满后将关闭注册通道。官方还提醒，建议测试期间请勿向他人索取皮肤、道具等，以免数据清理后造成不必要的损失。

    ​王者荣耀 ​HarmonyOS ​NEXT

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM