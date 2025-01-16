荣耀鸿蒙版正式上线：资产完整保留 全平台互通匹配

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:今日，《王者荣耀》官方正式对外宣布，其鸿蒙原生版游戏已成功上线，标志着鸿蒙游戏生态迎来了一位重量级成员。

玩家现在可以通过HarmonyOS NEXT游戏中心，轻松搜索并下载安装《王者荣耀》鸿蒙版App。这一举措无疑为鸿蒙系统的用户提供了更为丰富的游戏选择。

与此同时，《王者荣耀》官方还透露，备受玩家喜爱的蛇年春节版本将于1月23日正式拉开帷幕，为玩家带来全新的游戏体验。

值得一提的是，基于HarmonyOS NEXT方舟引擎的强大技术支持，《王者荣耀》鸿蒙版实现了120帧的高刷新率，这一升级使得游戏中的技能释放更加丝滑流畅，特效表现也更为绚丽夺目。

在跨平台匹配方面，《王者荣耀》鸿蒙版同样表现出色。玩家不仅可以在鸿蒙系统上畅享游戏，还能与安卓、iOS平台的玩家进行无缝匹配，共同竞技。

对于玩家而言，更为贴心的是，《王者荣耀》鸿蒙版实现了账号互通与继承机制。这意味着玩家无需重新注册账号，即可直接在鸿蒙版上登录原有的安卓账号，并完整保留所有游戏资产。这一机制极大地减轻了玩家在系统切换时的数据丢失和重新积累的担忧，让游戏体验更加顺畅。

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